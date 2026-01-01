EMME FIRÇASI | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.903-862.0Doğal tüylü (inek kılı) döndürülebilir emme fırçası (DN 35) Fırça boyutu 70x45mm. Yalnızca CV ve NT elektrikli süpürgeler için.
Standart iç çap (mm)
35
Miktar / Adet (Parça(lar))
1
Genişlik (mm)
70
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.1
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
115 x 50 x 70
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.