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    EMME FIRÇASI | Kärcher

    Black Kärcher vacuum brush attachment with bristles, angled design, on a white background.

    EMME FIRÇASI

    Sipariş numarası: 6.903-862.0

    Doğal tüylü (inek kılı) döndürülebilir emme fırçası (DN 35) Fırça boyutu 70x45mm. Yalnızca CV ve NT elektrikli süpürgeler için.
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