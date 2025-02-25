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    Endüstriyel Vakumlama / Tozsuzlaştırma Çözümleri | Kärcher

    ENDÜSTRİYEL VAKUM VE TOZSUZLAŞTIRMA ÇÖZÜMLERİ

    Her sektöre uygun özel çözüm

    Çeşitli sektörler temizlik çözümlerinde özel taleplerde bulunur: proses entegrasyonu, büyük miktarlar, tehlikeli maddeler, dar zaman aralıkları ve çok daha fazlası. Bu talepleri yönetmek için hem genel hem de özel makineler ve sistemler gereklidir. Endüstri alanında tüm vakumlama çözümlerine sahibiz.

    Kalite iddiamız: Almanya'da Üretilmiştir

    Güvenebileceğiniz Bir Söz

    Yüksek kaliteli bileşenler, kapsamlı uzmanlık, yüksek katma değer ve profesyonel eğitimli personelimiz; kendini kanıtlamış ürünlerimizin onlarca yıldır olağanüstü yüksek kalite ve dayanıklılık sunmasını sağlamaktadır. Kendimizi, endüstriyel vakumlama alanındaki her türlü zorlukta yanınızda yer alan bir ortak olarak görüyoruz. Deneyimleriniz ve geri bildirimleriniz bizim için çok değerli; çünkü hedeflerimiz sizinkilerle örtüşüyor: Hedeflerinize daha hızlı ve daha verimli bir şekilde ulaşmanıza yardımcı olacak yenilikler ve ürünler geliştirmeyi amaçlıyoruz.

    Koşullar Zorlu, Süpürgelerimiz Hazır

    Mükemmel temizlik çözümü söz konusu olduğunda her sektörün kendine özgü gereksinimleri vardır: Süreç entegrasyonu, büyük ölçekli işlemler, tehlikeli maddeler, dar zaman dilimleri ve çok daha fazlası. Bu durum, hem üniversal hem de özel makine ve sistemlerin kullanılmasını gerektirir. Metal işlemeden otomotiv sektörüne, ilaç sanayisinden gıda endüstrisine kadar Kärcher, endüstriyel elektrikli süpürgelerde en iyi seçimdir:

    • Esnek, mobil veya sabit kurulumlu endüstriyel vakum sistemleri
    • Büyük veya küçük miktarlardaki maddeleri vakumlamak için ideal çözümler
    • Katıların, sıvıların ve büyük miktardaki tozların tamamen temizlenmesi
    • Tehlikeli atıkların güvenli bir şekilde vakumlanması ve bertaraf edilmesi
    • Uzun süreli endüstriyel kullanım için tasarlanmış makineler
    Kärcher industrial vacuums for liquids/swarf

    SIVILAR VE TALAŞLAR İÇİN ENDÜSTRİYEL ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELER

    Kärcher industrial vacuums for solid materials/dust

    KATI MADDELER VE TOZLAR İÇİN ENDÜSTRİYEL ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELER

    Industrial dust extractors

    ENDÜSTRİYEL TOZ TOPLAMA SİSTEMLERİ

    50 yılı aşkın tecrübe

    Kärcher endüstriyel vakum sistemleri, 50 yılı aşkın tecrübemizin bir ürünüdür. Dünya genelindeki müşterilerimizle sürekli iletişim halinde olarak, mevcut ve ortaya çıkan ihtiyaçları analiz eder, ürünlerimizi bu gereksinimlere en uygun şekilde geliştiririz.

    SEKTÖRÜNÜZE UYGUN KÄRCHER ENDÜSTRİYEL VAKUM SİSTEMLERİ, ÇOK ÇEŞİTLİ PROSESLERDE VE HEDEF GRUPLARDA HER GÜN ETKİ YARATIYOR.

    Industrial vacuums from Kärcher to suit every sector.

    KİRİNİZ BİZİM SORUNUMUZDUR. KÄRCHER, HER UYGULAMA İÇİN DOĞRU ÜRÜN YELPAZESİNE SAHİPTİR.

    KÄRCHER INDUSTRIAL VACUUMS FOR LIQUIDS/SWARF

    SIVILAR / TALAŞ İÇİN ENDÜSTRİYEL VAKUMLAR

    BÜYÜK HACİMDE AŞINDIRICI TALAŞ VE YAĞLAYICILARIN İÇİN ENDÜSTRİYEL VAKUMLAR

    Sanayide, günde birkaç saatlik kullanımı kolaylıkla kaldırabilen veya 7/24 kesintisiz çalışabilen endüstriyel vakum makinelerine ihtiyaç vardır. Vakumlanacak maddelerin yelpazesi; küçükten çok büyük miktarlara kadar aşındırıcı talaşlar, iri partiküller, tahliye edilen ortam kalıntıları ile yağ, soğutma sıvısı (emülsiyon) ve su gibi sıvılara kadar uzanır.

    KATILAR / TOZLAR İÇİN ENDÜSTRİYEL VAKUM MAKİNELERİ

    ÖZEL FİLTRE TEKNOLOJİSİNE SAHİP VAKUM MAKİNELERİ

    Farklı sektörlerde çok çeşitli maddeler ve atıklar vakumlanmak zorundadır. Tahliye edilmiş ortam kalıntıları, tehlikeli tozlar, ince ve iri talaşlar, kumlama, püskürtme maddeleri, her türlü lif, gıda artıkları, organik materyaller, son derece hafif ya da çok ağır malzemeler — tümü kullanılan filtre teknolojisine yüksek gereksinimler yükler.

    Kärcher endüstriyel vakum sistemlerinde, ister günlük kullanım, ister saatlik aralıklarla ya da 7/24 kesintisiz operasyon olsun, her görev için ideal filtre çözümünü bulabilirsiniz.

    KÄRCHER INDUSTRIAL VACUUM CLEANERS FOR SOLIDS/DUSTS
    Kärcher Ex industrial vacuums

    EX KORUMALI ENDÜSTRİYEL VAKUMLAR

    PATLAYICI ORTAMLARDA SERTİFİKALI GÜVENLİK

    Patlayıcı ortam potansiyeli bulunan alanlarda vakumlama, makine kalitesi açısından en üst düzeyde gereklilikler doğurur.

    Kärcher Ex sınıfı endüstriyel vakum makineleri bu standartları karşılar; bazı modeller TÜV Süd ve IBExU tarafından sertifikalandırılmıştır.

    ENDÜSTRİYEL TOZ TOPLAMA SİSTEMLERİ

    ASKIDAKİ PARTİKÜLLERİN ETKİN TOPLANMASI İÇİN

    Askıda partiküller oldukça farklılık gösterebilir: İnce toz, tehlikeli toz, ince talaş ve her türlü aşındırıcı kalıntı.

    Pek çok sektörde; metal, cam, taş, tekstil lifleri, tarım ürünleri veya kimyasallardan kaynaklanan proses tozlarının doğrudan süreç sırasında ve kesintisiz olarak vakumlanması kritik öneme sahiptir.

    Endüstriyel toz toplama sistemlerimiz, prosese bağlı veya dolum noktalarında, 7/24 kesintisiz çalışmada dahi yüksek hacimli askıda partikülleri güvenle yakalar.

    Kärcher industrial dust extractors
    Kärcher Ex fitted extraction unit

    EX KORUMALI ENDÜSTRİYEL TOZ TOPLAMA SİSTEMLERİ

    HAVADA ASILI VE PATLAYICI NİTELİKTEKİ TÜM PARTİKÜLLER İÇİN

    Proses sırasında oluşan askıda ve patlayıcı özellikteki partiküllerin, doğrudan kaynak noktasında sürekli olarak vakumlanması, endüstriyel toz toplama sistemleri için son derece yüksek teknik gereklilikler ortaya koyar.

    Tozsuzlaştırma makinelerimiz, özellikle metal ve ahşap işleme, otomotiv, kimya ve ilaç endüstrisi, gıda üretimi, kâğıt sanayi, kauçuk ve plastik işleme sektörlerinde ve Zone 22 gibi patlayıcı ortam sınıflarında, 7/24 kesintisiz sabit kullanımda uzun yıllardır başarıyla görev yapmaktadır.

    İHTİYACINIZIN NE OLDUĞUNU TESPİT EDİYORUZ VE ONA UYGUN SİSTEM KURUYORUZ.

    Kärcher customer-specific suction solution

    KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ÇÖZÜMLER

    Endüstrideki vakum sistemlerinin gereksinimleri çok spesifik olabilir. Her sistemi özel ihtiyaçlarınıza göre ayrı ayrı planlıyoruz. Hizmetlerimiz, basit mobil çözümden son derece karmaşık, özel olarak uyarlanmış ve borulu merkezi vakum çözümlerine kadar uzanmaktadır. Endüstriyel vakum sistemlerinin geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesinde 50 yılı aşkın deneyimle, yetkin ortağınızız. Sonuç olarak, tek bir kaynaktan verimli komple çözümler elde edebilirsiniz.

    Pipelines

    MÜKEMMEL BAĞLANTILANMIŞ BORU HATLARI

    Sabit endüstriyel vakum makinelerimizi tek veya çok kullanıcılı bir sistem olarak manuel emiş noktaları ile kullanabilir veya bunları doğrudan sürece entegre edebilirsiniz. Vakum noktalarından ve aksesuarlardan özel olarak uyarlanmış boru hatlarına kadar gerekli tüm bileşenleri size sunuyoruz.

    HAKKIMIZDA

    Kärcher Industrial Vacuuming / Dedusting Solutions
    Individual Kärcher industrial suction systems

    KAYNAK UYGULAMALARI

    Yüksek katma değerimiz, ihtiyaçlarınıza esnek bir şekilde yanıt vermemizi sağlar.

    Kärcher industrial suction systems with individual colour choice

    BOYAMA

    Endüstriyel vakum sistemlerimizi talep ettiğiniz renklerde sunmaktan mutluluk duyarız.

    Kärcher top-quality industrial suction systems

    MONTAJ VE KURULUM

    Almanya'da Üretilmiştir – en iyi şekilde yapılandırılmış iş süreçleri en yüksek kalite standartlarını garanti eder.

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    IVC Range

    IVC Range

    Zorlu temizlik işleri için endüstriyel elektrikli süpürge

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    IVM Range

    Gıda endüstrisinde hijyenik çalışın ve verimli temizleyin.

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    IVM 60/24-2 M ACD WS

    Ateşlenebilir ve patlayıcı tozlar için sulu ön ayırıcı.

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