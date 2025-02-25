Endüstriyel Vakumlama / Tozsuzlaştırma Çözümleri | Kärcher

7 Temmuz 1967: Bernhard Ringler, kiralanmış bir tesiste kaynaklı ve tornalanmış parçalar için bir fason üretim işletmesi kurarak kendi işine başlar.
1970: Ringler Apparatebau GmbH şirketi, "Takım tezgahlarındaki talaş ve emülsiyon temizliğini nasıl olabildiğince verimli ve güvenli hale getirebiliriz?" sorusuna yanıt bulmak amacıyla Bernhard Ringler tarafından kurulur. Şirket, talaşları süpürerek temizleme alışkanlığını geçmişte bırakmayı hedefler.
1973: Klasik RI 300 talaş süpürgesi ile büyük bir başarı elde edilir: Bu makine; endüstriyel ortamları verimli bir şekilde temizleme, talaşı emülsiyondan ayırma, soğutma emülsiyonunu makineye geri döndürme ve talaşları boşaltmak için bir devirme mekanizması gibi avantajları bir araya getirir. Dönemi için çığır açan bu buluş, Almanya'da satış rekorları kırar. RI 300 endüstriyel süpürgenin sonraki modeli, endüstriyel vakum sektöründe hala gerçek bir klasik olup günümüzde de popülaritesini korumaktadır. Çelik konstrüksiyonu, sağlam tasarımı ve kusursuz kullanımı, çözümlerimizin temel taşlarını oluşturmaya devam etmektedir.
1976: İlk üretim holünün ve deposunun inşası
750 m² alan ve ek ofis alanı oluşturulur. Şirket, artık sadece metal işleme endüstrisine yönelik elektrikli süpürgeler üreten bir üretici konumundadır.
1982: Üretim ve depolama kapasitesinin 600 m², ofis alanının ise 200 m² daha genişletilmesi
1995: Kurulum ve sevkiyat alanlarının genişletilmesi
Üçüncü inşaat aşaması gerçekleştirilir. Yeni bir montaj holü, montaj/sevkiyat için ek kapasite ve 600 m²'lik ek bir test istasyonu kurulur. Böylece montaj, üretim ve ofis alanı toplamda yaklaşık 2200 m²'ye ulaşır.
2003: Şirket genelinde ISO 9001 ve VDA 6.4 kalite yönetim sistemi sertifikalarının alınması
2010: Alfred Kärcher tarafından satın alınma
Alfred Kärcher SE & Co.KG şirketi, 1 Eylül 2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Ringler Apparatebau GmbH'yi bünyesine katar.
2012: Üretim derinliğinde sürekli gelişim – Almanya'da Üretilmiştir
Şirketin üretim derinliğini korumak ve geliştirmek amacıyla üretim tesisi büyütülür. Bu süreç kapsamında, çelik iskeletler ve birincil malzemeler için ek bir üretim holü satın alınarak işletmeye açılır.
2013: Yeni boyahane sayesinde müşteri odaklı ve esnek üretim
İleri teknolojiye sahip iki boyama kabini kullanılarak teslimat süreleri ciddi oranda düşürülür; bu da üretimi çok daha müşteri odaklı ve esnek bir yapıya kavuşturur.
1 Ekim 2013: Şirket adının Ringler GmbH olarak değiştirilmesi
2014: Uluslararası satış yapılanması nedeniyle ofis alanlarının genişletilmesi
Şirketin uluslararası satış faaliyetlerinin genişletilmesi kapsamında; içinde eğitim tesisleri, satış ve yönetim ofisleri ile ürünler için bir showroom barındıran yeni bir ofis binası hizmete açılır.
2017: Yarım asırlık başarı
Şirket, ticari faaliyetlerinin 50. yılını kutlar ve Almanya ile Avrupa'da endüstriyel vakum çözümlerinde yenilikçi bir pazar liderine dönüşen başarılı geçmişine dönüp bakar.
2020: Renk ve marka yenilenmesi
1 Ocak 2020 itibarıyla tüm ürün portföyü Kärcher markası altında satılmaya başlar. Bu girişimle Kärcher, şirket grubunun sunduğu tüm ürünlerin tek bir görünüm altında toplanmasını desteklerken, odağına müşteriyi alan stratejik yönelimini de güçlendirir.
2022: Güç birliği – Ringler GmbH'nin köklü kalitesinin Kärcher Industrial Vacuuming GmbH bünyesine dahil edilmesi
1 Ocak 2022 tarihinden itibaren şirket, Kärcher Industrial Vacuuming adını alır. Kaliteye olan bağlılığımız, her gün yaptığımız işlere yön vermeye devam etmektedir.