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    Esnek püskürtme borusu, 1050 mm | Kärcher

    Kärcher telescopic spray lance with a curved nozzle and ergonomic grip, set against a plain white background.

    Esnek püskürtme borusu, 1050 mm

    Sipariş numarası: 4.112-035.0

    20° - 140° arası değişken dirsekli 1050 mm esnek boru, erişimi zor yerlerin temizliği için idealdir, örn. oluklar.
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