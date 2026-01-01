Esnek püskürtme borusu, 1050 mm | Kärcher

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Sipariş numarası: 4.112-035.020° - 140° arası değişken dirsekli 1050 mm esnek boru, erişimi zor yerlerin temizliği için idealdir, örn. oluklar.
(Bar)
210
Uzunluk (mm)
1050
Sıcaklık (°C)
max. 150
Bağlantı yivi
EASY!Lock
Ambalajlı ağırlık (kg)
1.7
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.