Feinsteinzeugreiniger RM 753 | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.295-082.0Tüm ince seramik karolar için özel temizleyici. Yağı, gresi ve madeni kirleri güvenilir bir şekilde çözer. Karoların kaymazlık özelliklerini bozmaz. Yüzey aktif madde içermez ve kolayca ayrılır.
Paketleme ölçüsü (l)
10
Paketleme ünitesi (Parça(lar))
1
pH
11
Ağırlık (kg)
11.3
Ambalajlı ağırlık (kg)
12.3
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
230 x 188 x 307
Ürün
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Güvenlik bilgi formu
EC yönergelerine göre uyarılar ve güvenlik önerileri
Uygulama alanları