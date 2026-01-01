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    Feinsteinzeugreiniger RM 753 | Kärcher

    Orange Kärcher RM 753 cleaning solution container with label detailing product information.

    Feinsteinzeugreiniger RM 753

    Sipariş numarası: 6.295-082.0

    Tüm ince seramik karolar için özel temizleyici. Yağı, gresi ve madeni kirleri güvenilir bir şekilde çözer. Karoların kaymazlık özelliklerini bozmaz. Yüzey aktif madde içermez ve kolayca ayrılır.
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