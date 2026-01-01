Fincan köpük mızrak, 1200 l/sa - | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.394-668.0Ayarlanabilir püskürtme açısı ve 1 litre deterjan tankıyla kısa, kullanışlı köpük borusu. Kompakt tasarımı sayesinde arabaların temizliği için idealdir.
Su debisi (l/sa)
max. 1200
Maksimum basınç (Bar)
180
Sıcaklık (°C)
max. 60
Bağlantı yivi
M22 x 1,5
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.7
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.