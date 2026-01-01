Fincan köpük mızrak, 1200 l/sa - | Kärcher

Ayarlanabilir püskürtme açısı ve 1 litre deterjan tankıyla kısa, kullanışlı köpük borusu. Kärcher köpük borusu kompakt tasarımın sayesinde arabaların temizliği için idealdir. Diğer özellikler: Döner konektör (M 22 x 1,5) ve köpük üzerinde kontrolü sağlamak için değişken deterjan dozajı.