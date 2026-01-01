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    Fincan köpük mızrak, 1200 l/sa - | Kärcher

    Yellow Kärcher foam nozzle with black adjustable spray head, isolated on a white background.

    Fincan köpük mızrak, 1200 l/sa -

    Sipariş numarası: 6.394-668.0

    Ayarlanabilir püskürtme açısı ve 1 litre deterjan tankıyla kısa, kullanışlı köpük borusu. Kompakt tasarımı sayesinde arabaların temizliği için idealdir.
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