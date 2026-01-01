Fırça Şampuanı RM 811 | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.295-439.0Otomatik yıkama kanallarında fırça yıkamak için yüksek aktif, vaks uyumlu fırça şampuanı. Özel aktif madde kombinasyonu fırça kaydırmayı destekler ve araç yüzeyini korur. VDA uyumlu.
Paketleme ölçüsü (l)
20
Paketleme ünitesi (Parça(lar))
1
pH
9
Ağırlık (kg)
20.4
Ambalajlı ağırlık (kg)
22.3
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
260 x 237 x 430
Ürün
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Güvenlik bilgi formu
EC yönergelerine göre uyarılar ve güvenlik önerileri
Uygulama alanları