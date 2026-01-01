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    Fırça Şampuanı RM 811 | Kärcher

    Yellow Kärcher RM 811 Classic detergent container with a white cap and label displaying product details.

    Fırça Şampuanı RM 811

    Sipariş numarası: 6.295-439.0

    Otomatik yıkama kanallarında fırça yıkamak için yüksek aktif, vaks uyumlu fırça şampuanı. Özel aktif madde kombinasyonu fırça kaydırmayı destekler ve araç yüzeyini korur. VDA uyumlu.
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