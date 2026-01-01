Fırça Şampuanı RM 811 | Kärcher

VehiclePro Fırça Şampuanı RM 811 Classic, araç yıkama sistemlerinde ve ticari araç yıkamalarında kullanım için uygundur. Gres, yağ, emisyonlardan kaynaklanan kir ve tipik yol kirlerini güvenilir bir şekilde temizler ve fırçaların kaymasına yardımcı olurken aynı zamanda yeniden kirlenme oranlarını azaltarak daha uzun süre çalışmaya devam etmelerini sağlar. Ayrıca RM 811 Classic aktif köpük olarak da kullanılabiliyor ve aracın boyasını koruyor. Ekonomik fırça şampuanı, her litre için 100 araca kadar temizleme kapasitesine sahiptir ve boya üzerinde çizgiler oluşmasını önlemek için sonraki wax ürünleriyle birlikte çalışmak üzere tasarlanmıştır. Formülde bulunan yüzey aktif maddeler OECD'ye göre biyolojik olarak parçalanabilir. Dahası, yağ separatöründe yağı ve suyu hızlı bir şekilde ayırır.