Floor tool neutrally DN35 | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.906-384.0370 mm süpürme genişliğine sahip tüm amaçlar için plastik başlık (DN 35) Yüksekliği ayarlanabilir yan tekerlekli, fırça şeritleri (6,903-064,0) ve çekpas (6,903-081,0). Yalnızca NT elektrik süpürgeleri için.
Standart iç çap ( )
35
Miktar / Adet (Parça(lar))
1
Genişlik (mm)
370
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.9
Ambalajlı ağırlık (kg)
1
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
380 x 200 x 85
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.