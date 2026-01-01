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    Floor tool neutrally DN35 | Kärcher

    Kärcher floor nozzle with two interchangeable brush strips on a white background.

    Floor tool neutrally DN35

    Sipariş numarası: 6.906-384.0

    370 mm süpürme genişliğine sahip tüm amaçlar için plastik başlık (DN 35) Yüksekliği ayarlanabilir yan tekerlekli, fırça şeritleri (6,903-064,0) ve çekpas (6,903-081,0). Yalnızca NT elektrik süpürgeleri için.
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