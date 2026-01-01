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    FR 30 Me sert yüzey temizleyicisi | Kärcher

    Kärcher surface cleaner with a circular design, black handle, brass fittings, and four wheels.

    FR 30 Me sert yüzey temizleyicisi

    Sipariş numarası: 2.111-013.0

    Sıcak suya dayanıklı, çift seramik rulmanla paslanmaz çelik temizleyici, iz bırakmayan döner tekerlek ve emme hortumu bağlantısı. İç mekan temizliği için ideal. Örn: gıda sektörü.
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