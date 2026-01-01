FR 30 Me sert yüzey temizleyicisi | Kärcher

FR 30 ME yüksek kaliteli, paslanmaz çelik muhafazası ve 300 mm çalışma genişliğiyle iç mekan temizliğinde ideal sıcak suya dayanıklı yüzey temizleyicidir. Örn: gıda sektörü. Özellikleri arasında; çift seramik rulman, iz bırakmayan döner tekerlekler ve sıçrayan suyun temizlenmesi için entegre emme hortumu bağlantısı bulunur. Teknik veriler: En fazla 250 bar, 1300 l/saat, 85°C. Nozul kiti ayrıca sipariş edilmelidir.