FR 30 Me sert yüzey temizleyicisi | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.640-355.0Sıcak suya dayanıklı, çift seramik rulmanla paslanmaz çelik temizleyici, iz bırakmayan döner tekerlek ve emme hortumu bağlantısı. İç mekan temizliği için ideal. Örn: gıda sektörü.
Çap (mm)
300
Bağlantı yivi
M 18
Renk
Gümüş
Ambalajlı ağırlık (kg)
5.2
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.