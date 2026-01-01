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    FR 50 sert yüzey temizleyicisi | Kärcher

    Kärcher surface cleaner with dual handles and wheels, featuring a circular base and brass fittings.

    FR 50 sert yüzey temizleyicisi

    Sipariş numarası: 2.111-023.0

    500 mm çalışma genişliğiyle sıcak suya dayanıklı paslanmaz çelik yüzey temizleyici. Geniş alanlar için ideal. Çift seramik rulman, itme kolu, iz bırakmayan döner tekerlekler ve deterjan dozaj sistemiyle.
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