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    FR 50 sert yüzey temizleyicisi | Kärcher

    Kärcher FR 50 surface cleaner with metal frame, dual handles, and circular base featuring a central brass nozzle.

    FR 50 sert yüzey temizleyicisi

    Sipariş numarası: 2.640-679.0

    500 mm çalışma genişliğiyle sıcak suya dayanıklı paslanmaz çelik yüzey temizleyici. Geniş alanlar için ideal. Çift seramik rulman, itme kolu, iz bırakmayan döner tekerlekler ve deterjan dozaj sistemiyle.
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