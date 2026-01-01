FR 50 sert yüzey temizleyicisi | Kärcher

FR 50 yüzey temizleyici sıcak suya dayanıklıdır, paslanmaz çelik muhafazaya sahiptir ve çalışma genişliği 500 mm’dir, geniş alanların temizliğine uygundur. FR 50; çift seramik rulman, kullanışlı itme kolu, iz bırakmayan döner tekerleklere ve entegre düşük basınçlı deterjan dozaj sistemine sahiptir. Nozul kitinin ayrıca sipariş edilmesi gerekmektedir. Teknik veriler: En fazla 250 bar, 1800 l/saat, 80°C.