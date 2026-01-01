FR 50 sert yüzey temizleyicisi | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.640-679.0500 mm çalışma genişliğiyle sıcak suya dayanıklı paslanmaz çelik yüzey temizleyici. Geniş alanlar için ideal. Çift seramik rulman, itme kolu, iz bırakmayan döner tekerlekler ve deterjan dozaj sistemiyle.
Çap (mm)
500
Bağlantı yivi
M22 x 1,5
Renk
Gümüş
Ambalajlı ağırlık (kg)
13.9
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz