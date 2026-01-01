FR Classic yüzey temizleyici | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.111-016.0İç ve dış mekanlardaki yüzey temizliği için Kärcher yüzey temizleme yelpazesinde bulunan ideal giriş düzeyi model. Sıçrama koruması ve 150 bara kadar çıkan çalışma basıncıyla.
Çap (mm)
300
Bağlantı yivi
EASY!Lock
Ağırlık (kg)
1.6
Ambalajlı ağırlık (kg)
2.1
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz