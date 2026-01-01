FR Classic yüzey temizleyici | Kärcher

FR Classic, Kärcher yüzey temizleyicileri yelpazesinde bulunan, sıçrama korumasıyla iç ve dış mekanlardaki yüzeyleri temizlemek için giriş düzeyi modeldir. Bu makine, 150 bara kadar çıkan etkileyici bir çalışma basıncı ve 40°C’de saatte 600 litrelik su debisine sahiptir. Not: Nozul kiti ayrıca sipariş edilmelidir.