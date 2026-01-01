FR Classic yüzey temizleyici | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.643-476.0İç ve dış mekanlardaki yüzey temizliği için Kärcher yüzey temizleme yelpazesinde bulunan ideal giriş düzeyi model. Sıçrama koruması ve 150 bara kadar çıkan çalışma basıncıyla.
Bağlantı yivi
M 18
Ağırlık (kg)
1.6
Ambalajlı ağırlık (kg)
2.1
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz