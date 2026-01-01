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    FR Classic yüzey temizleyici | Kärcher

    Kärcher surface cleaner with a round black body, brass connector, and handle, surrounded by black bristles.

    FR Classic yüzey temizleyici

    Sipariş numarası: 2.643-476.0

    İç ve dış mekanlardaki yüzey temizliği için Kärcher yüzey temizleme yelpazesinde bulunan ideal giriş düzeyi model. Sıçrama koruması ve 150 bara kadar çıkan çalışma basıncıyla.
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