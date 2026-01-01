FRV 30 için lastik conta | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Sipariş numarası: 2.642-910.0İç mekanlarda bulunan pürüzsüz yüzeyler için. Çekpas, FRV 30’un emme performansını arttırır ve kalan su miktarını en aza indirir. Bu, yüzeyin sadece birkaç dakika içinde kuruması demektir.
Bağlantı yivi
M22 x 1,5
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.1
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.