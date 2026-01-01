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    FRV 30 için lastik conta | Kärcher

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    FRV 30 için lastik conta

    Sipariş numarası: 2.642-910.0

    İç mekanlarda bulunan pürüzsüz yüzeyler için. Çekpas, FRV 30’un emme performansını arttırır ve kalan su miktarını en aza indirir. Bu, yüzeyin sadece birkaç dakika içinde kuruması demektir.
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