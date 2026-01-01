Gelişmiş Makine Koruyucu 1 RM 110 | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.295-625.0Sıcak sulu yüksek basınçlı yıkama makineleri için entegre korozyon korumalı kazan taşı önleyici, özellikle yeni HDS ünitelerinde Sistem Bakımı seçeneği ile kullanım için. Gelişmiş Makine Koruyucu 1 RM 110 formülü ısıtıcı bobinlerde (150°C’ye kadar) kireç tortularına karşı gelişmiş koruma sunar ve suyla temas içinde olan tüm bileşenler için entegre korozyon koruması sağlar.
Paketleme ölçüsü (l)
1
Paketleme ünitesi (Parça(lar))
6
pH
9
Ağırlık (kg)
0
Ambalajlı ağırlık (kg)
1.2
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
242 x 233 x 208
Ürün
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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