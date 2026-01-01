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    Gelişmiş Makine Koruyucu 1 RM 110 | Kärcher

    Yellow Kärcher PressurePro Professional RM 110 container with black cap and label detailing product information.

    Gelişmiş Makine Koruyucu 1 RM 110

    Sipariş numarası: 6.295-625.0

    Sıcak sulu yüksek basınçlı yıkama makineleri için entegre korozyon korumalı kazan taşı önleyici, özellikle yeni HDS ünitelerinde Sistem Bakımı seçeneği ile kullanım için. Gelişmiş Makine Koruyucu 1 RM 110 formülü ısıtıcı bobinlerde (150°C’ye kadar) kireç tortularına karşı gelişmiş koruma sunar ve suyla temas içinde olan tüm bileşenler için entegre korozyon koruması sağlar.
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