Genişletilmiş kolay basılan tetik tabancası | Kärcher

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Sipariş numarası: 4.118-005.0Döner konektörlü yüksek basınç hortumları için uzatılmış kolay basılan yüksek basınç tetik tabancası.
Sıcaklık (°C)
max. 155
Maksimum basınç (Bar)
300
Bağlantı yivi
EASY!Lock
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.8
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz