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    Genişletilmiş kolay basılan tetik tabancası | Kärcher

    Grey and yellow Kärcher high-pressure cleaner gun with brass fittings, labelled "Professional."

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    GDA18 VE WINNER 4C
    German Innovation Award 2018

    Genişletilmiş kolay basılan tetik tabancası

    Sipariş numarası: 4.118-005.0

    Döner konektörlü yüksek basınç hortumları için uzatılmış kolay basılan yüksek basınç tetik tabancası.
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