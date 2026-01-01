Gres ve Protein Giderici RM 731 | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.295-402.0Zemin, çalışma alanları, makineler vb. yüzeylerden en zorlu yağları, gresi, proteini ve is kirlerini bile çıkarır (özellikle gıda işleme endüstrisinde kullanıma uygundur). Kullanımı kolay, hassas temizleme etkili. Kalıntı bırakmadan temizler.
Paketleme ölçüsü (l)
5
Paketleme ünitesi (Parça(lar))
1
pH
13
Ağırlık (kg)
5.5
Ambalajlı ağırlık (kg)
5.8
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
190 x 140 x 250
Ürün
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Güvenlik bilgi formu
EC yönergelerine göre uyarılar ve güvenlik önerileri
Uygulama alanları