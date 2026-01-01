Gres ve Protein Giderici RM 731 | Kärcher

Son derece güçlü temizlik, hem manuel hem de mekanik temizlik için uygun ve gıda işleme şirketleri ve gıda endüstrisindeki uygulamalar için ideal: Kärcher'den PressurePro Yağ ve Protein Sökücü RM 731. Son derece etkili ve aynı zamanda malzemelere karşı nazik olan mutfak temizleyicisi, örneğin kasap dükkanları, fırınlar veya büyük mutfaklardaki hemen hemen her yüzeyden hayvansal veya bitkisel yağ ve protein kalıntılarını giderir. Paslanmaz çelik ve plastik yüzeyler, karo zeminler ve duvarlar, soğuk hava depoları ve davlumbazlar ve konveyör bantları gibi makineler kadar güvenilir bir şekilde yağ ve proteinlerden temizlenir. Barbekü ve tütsü şişleri gibi çok kirli mutfak eşyaları bile güçlü bir şekilde temizlenir. PressurePro Yağ ve Protein Sökücü RM 731 ürünümüz koku ve boya içermez, her sıcaklıkta etkilidir ve kalıntı bırakmadan yıkanır.