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    Gres ve Protein Giderici RM 731 | Kärcher

    Kärcher RM 731 detergent container with label detailing product information and usage instructions.

    Gres ve Protein Giderici RM 731

    Sipariş numarası: 6.295-402.0

    Zemin, çalışma alanları, makineler vb. yüzeylerden en zorlu yağları, gresi, proteini ve is kirlerini bile çıkarır (özellikle gıda işleme endüstrisinde kullanıma uygundur). Kullanımı kolay, hassas temizleme etkili. Kalıntı bırakmadan temizler.
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