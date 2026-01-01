Güçlü nozul 25°, 052 | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.113-024.0Geniş alanlarda kullanıma, inatçı kir ve lekelerin çıkarılmasına uygun 25° püskürtme açılı fan jet nozulu.
Nozül ölçüsü (mm) ( )
52
Açı (°)
25
Bağlantı yivi
EASY!Lock
Renk
Gümüş
Ambalajlı ağırlık (kg)
0
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.