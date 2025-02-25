Halı yıkama makineleri: Halı ve koltuk döşemelerini liflerine kadar derinlemesine temizler.Halı yıkama makineleri: Halı ve koltuk döşemelerini liflerine kadar derinlemesine temizler.
Kamu binaları, oteller, restoranlar, ofisler ve mağazalardaki halılar, yoğun insan trafiği nedeniyle her gün ağır bir aşınma ve yıpranmaya maruz kalır. Derinlemesine temizlik sağlayan Kärcher halı yıkama makinelerimizin paha biçilemez olduğunu kanıtladığı yer tam olarak burasıdır. Püskürtme-emme yöntemiyle çalışan bu makineler; püskürtme-emme özellikli temizlik makineleri, püskürtmeli temizleyiciler veya Puzzi olarak da bilinir. Püskürtme-emme işlemi sırasında zemin kaplamasına basınçla su püskürtülür, kir çözülür ve ardından kirli su olarak hemen geri emilir. Kärcher halı yıkama makinelerinin rakipsiz vakumlama sonuçları ve düşük kalıntı nem oranı sayesinde, halı kaplı alanlar kısa sürede yeniden üzerinde yürünebilir hale gelir. iCapsol teknolojisiyle kombine edildiğinde bu süreç, kullanım aralarındaki ara temizlikler için de mükemmeldir. Kärcher halı yıkama makineleri; döşemelerin ve araç koltuklarının derinlemesine temizliği için de idealdir. Uygun aksesuarlarla, fayans temizliğinde bile kullanılabilirler.