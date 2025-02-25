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    Halı Yıkama Makinesi - Derinlemesine Lif Temizliği | Kärcher

    Halı Yıkama Makineleri

    Halı yıkama makineleri: Halı ve koltuk döşemelerini liflerine kadar derinlemesine temizler.Halı yıkama makineleri: Halı ve koltuk döşemelerini liflerine kadar derinlemesine temizler.

    Kamu binaları, oteller, restoranlar, ofisler ve mağazalardaki halılar, yoğun insan trafiği nedeniyle her gün ağır bir aşınma ve yıpranmaya maruz kalır. Derinlemesine temizlik sağlayan Kärcher halı yıkama makinelerimizin paha biçilemez olduğunu kanıtladığı yer tam olarak burasıdır. Püskürtme-emme yöntemiyle çalışan bu makineler; püskürtme-emme özellikli temizlik makineleri, püskürtmeli temizleyiciler veya Puzzi olarak da bilinir. Püskürtme-emme işlemi sırasında zemin kaplamasına basınçla su püskürtülür, kir çözülür ve ardından kirli su olarak hemen geri emilir. Kärcher halı yıkama makinelerinin rakipsiz vakumlama sonuçları ve düşük kalıntı nem oranı sayesinde, halı kaplı alanlar kısa sürede yeniden üzerinde yürünebilir hale gelir. iCapsol teknolojisiyle kombine edildiğinde bu süreç, kullanım aralarındaki ara temizlikler için de mükemmeldir. Kärcher halı yıkama makineleri; döşemelerin ve araç koltuklarının derinlemesine temizliği için de idealdir. Uygun aksesuarlarla, fayans temizliğinde bile kullanılabilirler.

    Kärcher spray extraction devices can be used in different methods.

    Kärcher hangi sprey çıkarma yöntemlerini sunuyor?

    Püskürtmeli ekstraksiyon cihazları, kirlilik derecesine, eldeki süreye ve malzemeye bağlı olarak farklı yöntemlerde kullanılmaktadır.

    Tek aşamalı temizlik

    Tek aşamalı sprey ekstraksiyon işleminde, su ve deterjandan oluşan temizleme solüsyonu, sprey ekstraksiyon makinesinin sprey nozulu kullanılarak basınç altında kaplamaya püskürtülür. Eş zamanlı olarak, çözünen kir, kirli solüsyon olarak cihazın emme nozulu ile aynı adımda hemen emilir. Bu yöntem hem temel ve ara halı temizliğinde hem de döşemelerin derinlemesine temizliğinde kullanılmaktadır.

    İki aşamalı temizlik

    İki aşamalı işlemde, temizleme solüsyonu birinci adımda püskürtmeli ekstraksiyon makinesi veya basınçlı püskürtücü kullanılarak bölüm bölüm uygulanır. Kirli solüsyon sprey ekstraksiyon makinesi ve temiz su ile durulanır. Bu yöntem, özellikle çok kirli halılar veya döşemeler için derinlemesine temizlik için uygundur.

    Kärcher halı yıkama makineleri ile hangi tekstil ürünleri temizlenebilir?

    Tabanı, yapıştırıcısı veya sabitleme malzemesi hem renk vermeyen hem de neme ve leke çıkarıcılara dayanıklı olan tüm tekstil zemin kaplamaları bu işlem için uygundur. Durumun böyle olup olmadığını anlamak için koltuk altı veya dolap arkasındaki halı gibi göze batmayan, gizli bir yerde önceden test yapabilirsiniz. Ancak makinenin halınıza uygun olup olmadığına karar vermek için mutlaka her yerin tamamen kurumasını bekleyin. Ayrıca halının alt tabanının ve astar malzemesinin çekme yapmayacağından veya renk akıtmayacağından da emin olmalısınız. Süngerimsi ve emici alt tabanlar kuruma süresini uzatacaktır. Tabii ki halının üst yüzeyinin de renk atmayan cinsten ve bu yıkama yöntemine uygun liflerden üretilmiş olması gerekir.

    Many textiles can be treated with Kärcher carpet cleaner

    Halı ve Döşeme Temizleme Deterjanları

    Kärcher sistemi, halı ve döşemelerin derinlemesine ve yıpratılmadan temizlenmesi için gereken tüm şartları yerine getirir. Temizlik makineleri; halılar, kilimler, döşemeler, araç koltukları ve diğer tekstil yüzeyleri için uygun olan, hızlı kuruma formüllü Kärcher'e özel sıvı deterjanlarla birlikte kullanıldığında gözle görülür bir güç sunar. Sonuç ise mükemmel bir temizlik, hoş bir oda kokusu, kısa kuruma süreleri ve yüzeylerin hızla yeniden kullanılabilir hale gelmesidir.

    Deterjanlara göz atın
    Kärcher has developed the iCapsol Encapsulation Technology

    iCapsol teknolojisi

    Kärcher, etkili ara temizlik için özel olarak iCapsol Kapsülleme Teknolojisini geliştirmiştir. Kirin dibine iner, kumaşın derinliklerinde çözer, içine hapseder ve ardından tamamen çıkarır.

    Kärcher halı yıkama makineleri – profesyonellerin hijyen sağlamak istediği her yerde

    A Kärcher BRC 40/22 in a public building

    Kamu binaları

    Yoğun insan trafiğinin olduğu halka açık alanlar; günlük temizlik, temiz bir görünüm ve yüzeylerin değerini koruyan bakım konularında yüksek standartlar gerektirir.

    A Kärcher Puzzi 9/1 Bp in a hotel

    Oteller ve gastronomi

    Temizlik ve ferahlık, konukseverliğin olmazsa olmazıdır. Hem de yüksek konfor ve ekonomik verimlilik beklentisiyle birlikte.

    A Kärcher Puzzi 9/1 Bp in an office

    Ofisler ve ticari alanlar

    İş yerindeki patojen ve alerjenlerin azaltılması, çalışanları hastalıklardan korur. Derinlemesine halı temizliği, hijyenik bir çalışma ortamına katkıda bulunur.

    Dünyada bir ilk: İlk akülü halı ve koltuk yıkama makinesi

    Kablosuz esneklik; piyasadaki tek profesyonel, akülü püskürtme-emme makinesi olan Puzzi 9/1 Bp'nin en büyük satış başarısıdır. Güçlü 36V akü, LCD ekranı sayesinde kalan çalışma süresini, kalan şarj süresini ve akü kapasitesini gerçek zamanlı olarak gösterir. Bu akü, 36V Kärcher Battery Power+ akü platformundaki tüm cihazlarla uyumludur.

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    Kärcher Puzzi 971 Bp Pack