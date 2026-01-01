Hassas su filtresi, 100 μm, R 1’’ | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.638-270.0Hassas tel kafesli su filtresi, 100 μm, maksimum 60°C. Yüksek basınçlı yıkama makinelerine bağlanır. Yüksek basınçlı yıkama makinelerini suyun içinde bulunan toz parçacıklarından korur. Su debisi 1200 l/saate kadar. Konektör 1’’.
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.4
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.