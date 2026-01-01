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    Hassas su filtresi, 100 μm, R 1’’ | Kärcher

    Kärcher water filter with transparent casing, red inner component, and brass fittings on a white background.

    Hassas su filtresi, 100 μm, R 1’’

    Sipariş numarası: 2.638-270.0

    Hassas tel kafesli su filtresi, 100 μm, maksimum 60°C. Yüksek basınçlı yıkama makinelerine bağlanır. Yüksek basınçlı yıkama makinelerini suyun içinde bulunan toz parçacıklarından korur. Su debisi 1200 l/saate kadar. Konektör 1’’.
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