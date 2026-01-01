Hassas su filtresi, adaptörüyle birlikte | Kärcher

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Sipariş numarası: 4.730-102.0Hassas uyumlu su filtresi, 125 μm, en fazla 50°C. Yüksek basınçlı temizlik makinelerini suyun içinde bulunan toz parçacıklarından korur. Su debisi 1200 l/saate kadar. Bağlantı 3/4’’, adaptörlü, 1’’.
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.3
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.