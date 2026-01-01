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    Hassas su filtresi, adaptörüyle birlikte | Kärcher

    Kärcher water filter kit with black connectors, red filter, grey adapter, and yellow sealing ring on white background.

    Hassas su filtresi, adaptörüyle birlikte

    Sipariş numarası: 4.730-102.0

    Hassas uyumlu su filtresi, 125 μm, en fazla 50°C. Yüksek basınçlı temizlik makinelerini suyun içinde bulunan toz parçacıklarından korur. Su debisi 1200 l/saate kadar. Bağlantı 3/4’’, adaptörlü, 1’’.
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