Hava Temizleyici | Kärcher

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Sadece derin nefes alın ve rahat hissedin: Kärcher AF 100, ofislerde, toplantı salonlarında, yemekhanelerde ve ticari iç mekanlarda soluduğunuz havanın temiz ve mikropsuz olmasını sağlar. Profesyonel hava filtremiz ile tesislerinize taze ve temiz bir soluk getirin. Son teknoloji ürünü AF 100 hava temizleyici de gereksinimlerinizi karşılar.
AF 100'ün benzersiz filtre sistemi havadaki patojenleri, virüsleri ve bakterileri yok eder. Yedi özel filtre birlikte, hava kalitesinin sürekli olarak temiz ve kontrol edilebilir olmasını sağlar.
"Yüksek Koruma 13 Solüsyonu" ve "HEPA 14 Solüsyonu" filtre setlerimiz, aksi takdirde ortam havasında damlacıklar ve aerosoller halinde saatlerce asılı kalabilecek virüsler ve bakteriler gibi havadaki bulaşıcı patojenlere karşı koruma sağlayarak yüksek düzeyde güvenlik sağlar.
Kärcher hava temizleyicilerimizdeki filtre sistemleri en son teknolojiye dayanmaktadır. Filtrelerimizin rakipsiz avantajlarından yararlanın:
Kötü havayı geçmişte bırakın – profesyonel hava temizleyicilerimizle çalışanlarınız veya müşterileriniz için en iyi hava kalitesinden yararlanın:
Entegre akıllı ekran, odadaki PM2.5 ince toz değerini ve filtre kullanım ömrünü yüzde olarak gösterir. Otomatik modda makine mantığı ortam havasındaki PM2.5 seviyesine göre fanı kontrol eder.
Güçlü ama bir o kadar da sessiz motoru sayesinde, 100 m² genişliğinde ve 2,5 m yüksekliğindeki odaların havasını saatte üç kez tamamen yeniler.
Yenilikçi 360° hava sirkülasyonu, temiz havanın odaya sadece çok daha hızlı değil, aynı zamanda en ideal şekilde dağılmasını sağlar. Tek çıkışlı hava dağıtıcılara kıyasla iki kat daha fazla verim alırsınız.
Kullanımı son derece kolay, ince dokunmatik panel sayesinde hava temizleyiciyi kontrol etmek çocuk oyuncağı. Fan gücü ile otomatik mod ve uyku modu gibi farklı çalışma seçenekleri rahatça ayarlanabilir.
Entegre akıllı ekran, odadaki PM 2.5 ince toz değerini ve filtrenin kalan ömrünü yüzde olarak gösterir. PM 2.5 değeri aşıldığında, hava temizleyicinin fanı otomatik modda kendini buna göre ayarlar.
AF 100 modelinde standart olarak yer alan güçlü genel amaçlı filtre, hemen her kullanım senaryosunda son derece güvenilir bir performans sunar. Uçucu organik bileşikler, duman, alerjenler veya mikroplar gibi özel durumlar içinse dört farklı ek filtre seçeneği mevcuttur. Bu filtrelerin özel malzeme karışımı, çok daha yüksek bir performans ve daha uzun bir filtre ömrü sağlar.
Otomatik modda çalışan AF 100 hava temizleyicimiz, odadaki hava kalitesine anında uyum sağlar. Mevcut hava durumu, kontrol panelindeki ışıklar aracılığıyla eş zamanlı olarak takip edilebilir. Mavi renk temiz havayı, sarı renk orta seviyedeki hava kalitesini, kırmızı renk ise odadaki havanın kötü olduğunu gösterir. Ayrıca, odadaki hassas PM 2.5 ince toz değeri de doğrudan ekrandan okunabilir.
Dört adet sağlam ve kolay dönen tekerlek, neredeyse her zemin türünde üstün bir hareket kabiliyeti sağlar. Bu sayede değişen durumlara her an ayak uydurabilir ve hava temizleyiciyi odadan odaya zahmetsizce taşıyabilirsiniz.
Saç teli veya kaba toz gibi büyük parçacıklar bir ön filtre tarafından güvenle tutulur, böylece ana filtrenin kullanım ömrü uzar. Temizlemek istediğinizde, ön filtreyi elektrik süpürgesiyle kolayca çekebilir veya yıkayabilirsiniz.
Ofiste, otel odalarında, okullarda, bekleme salonlarında veya toplantı odalarında; nerede olursak olalım, içimiz rahat bir şekilde temiz hava solumak isteriz. Kärcher hava temizleyici; kapalı alanlardaki havayı etkili bir şekilde temizleyerek aerosolleri, virüsleri, alerjenleri ve diğer pek çok zararlı maddeyi ortadan kaldırır.
İster sanayide ister küçük veya büyük ofislerde, toplantı odalarında ya da mutfak mola alanlarında olsun; iş yerinde temiz hava sağlamak her şirket için önemli bir konudur. Herkes iş yerinde kendini güvende hissetmelidir. Kärcher AF 100 hava temizleyici, kapalı alanlardaki havayı güvenle temizleyerek zararlı maddeleri ortadan kaldırır ve yüksek düzeyde bir iş güvenliği sağlar. Benzersiz hava filtresi teknolojisi sayesinde havadaki aerosol seviyesini düşürerek enfeksiyon riskinin azalmasına yardımcı olur.
Kärcher AF 100 hava temizleyici; tüm eğitim kurumlarında, spor tesislerinde ve idari alanlarda havanın temiz ve mikroplardan arınmış olmasını sağlar. Kärcher hava filtresi, tamamen dolu sınıflarda veya anaokullarında bile en iyi hava kalitesinin sürekli kılınmasına yardımcı olur. Havadaki zararlı maddeleri temizleyerek mikroplardan ve aerosollerden kaynaklanan enfeksiyon riskini azaltır.
Profesyonel konaklama sektöründe konukların kendilerini rahat hissetmesi en büyük önceliktir. Misafirlerin ve çalışanların güvenliği ise her şeyden önce gelir. Kärcher AF 100 hava temizleyici; tüm ortak alanlarda havadaki zararlı maddeleri, virüsleri ve bakterileri güvenle temizler. Lobiden koridorlara, restoran ve kafe bölümlerinden diğer sosyal alanlara, fitness ve wellness merkezlerine kadar her yerde en iyi hava kalitesini sunar. İhtiyaç duyulan her noktada filtreleme yapar; ödüllü ve mobil tasarımı sayesinde esnek ve çok yönlü bir kullanım kolaylığı sağlar.
Restoran, kafe ve yemekhane gibi insan sirkülasyonunun yoğun olduğu yeme-içme işletmelerinde temiz havayı korumak kritik bir öneme sahiptir. Temiz hava, tüm konukların yanı sıra servis personelini de korur. Dar alanlarda çok sayıda insanın bulunması hava kalitesini hızla düşürerek enfeksiyon riskini artırır ve patojenlerin hava yoluyla hızla yayılmasına neden olur. Modern Kärcher AF 100 hava temizleyici, kapalı alanlardaki havadan yalnızca aerosolleri değil, yemek ve çevre kokularını da temizler. Yemek salonlarının yanı sıra tuvalet, bar ve mutfak alanlarında da rahatlıkla kullanılabilir.
AF 100 hava temizleyici; hastaneler, muayenehaneler veya bakım evleri gibi mikrop riskinin yüksek olduğu alanlarda profesyonel ve hijyenik hava temizliği için ideal çözümdür. Esnek tasarımı sayesinde ihtiyaç duyulan her yerde mobil ve çok yönlü bir şekilde kullanılabilir, bu da kurulumu ve taşınmasını hem pratik hem de zahmetsiz hale getirir. Güçlü filtre sistemi sayesinde havanın temiz kalmasını sağlayarak hastalar ve sağlık personeli için güvenli bir ortam sunar.
Kapalı alanlardaki hava kalitesi, tüm hizmet alanlarında büyük bir rol oynar. Kärcher AF 100 hava temizleyici; hijyen standartlarının korunması ve havadaki zararlı maddelerin temizlenmesi amacıyla profesyonel kullanım için mükemmel bir çözümdür. Kompakt, esnek tasarımı ve güçlü filtre sistemi sayesinde çok çeşitli mekanlarda kullanıma her an hazırdır.
Kärcher hava temizleyici, virüsler ve bakteriler gibi patojenleri filtreler; bu, aerosolleri basitçe filtrelemekten çok daha fazlasını yapabilen uzun vadeli bir çözümdür.
Ayrıca, Kärcher hava filtremiz havadaki tozu, poleni, küf sporlarını ve diğer zararlı bileşenleri de temizler. Özel HEPA filtresi sayesinde makine, iç mekanlardaki havayı güvenilir bir şekilde temizleyerek tekrar derin nefes almanızı sağlar.
KÜF SPORLARI
POLEN
KOKULAR
İNCE TOZLAR
BAKTERİ VE VİRÜSLER
UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLER
TOZ
KİMYASAL GAZLAR
Otomatik modda hava temizleyici, bir lazer sensörü kullanarak hava kalitesini otomatik olarak ölçer ve performansını hassas bir şekilde ayarlar. Bu, tutarlı hava kalitesi ve filtrenin optimum kullanımını sağlar. Bununla birlikte, bir filtre değişimi gerekirse, bunun mümkün olduğunca kolay olmasını sağladık: yan kapağı açın, kartuş filtreyi değiştirin, tamam!
Genel bir kural olarak, bir makine ne kadar sık kullanılırsa, güvenilir verimlilik sağlamak için dahili filtre o kadar sık değiştirilmeli veya temizlenmelidir. Hava filtresinde emiş gücünde gözle görülür bir azalma, filtrenin değiştirilmesi gerektiğinin bir göstergesidir. İdeal olarak, HEPA 14 filtresi her üç ayda bir değiştirilmelidir. Hijyene duyarlı alanlarda filtrenin her ay değiştirilmesi önerilir.
Tutarlı bir şekilde yüksek filtre gücü ve düzenli filtre değişimi alerjisi olanlar için özellikle önemlidir. Bir filtre, nasıl kullanıldığına ve maruz kaldığı zorluğa bağlı olarak yavaş yavaş etkinliğini kaybeder - o zaman değiştirilme zamanı gelir. Düzenli değişim aralıkları, sürekli olarak yüksek kalite ve hijyenik temizlik sağlamanın tek yoludur. HEPA 14 filtrenin suyla temizlenmesi önerilmez.
Ofislerde, otellerde, hastanelerde, doktor muayenehanelerinde, okullarda ve tabii ki evlerimiz ile dairelerimizde kapalı alan havasında dolaşan virüs, bakteri, ince toz ve alerjenlerle her gün temas ederiz. Solunum yolu rahatsızlıkları sıklıkla bunun uzun vadeli bir sonucu olarak ortaya çıkar.
Kärcher HEPA 14 filtreleri, kapalı alanlardaki havada bulunan aerosolleri filtrelemek ve zararlı parçacıkları temizlemek için kalıcı destek sağlar. Kärcher hava temizleme cihazlarına ve kuru elektrik süpürgelerine entegre edilen bu filtreler, iç mekân havasını etkili ve güvenilir bir şekilde temizler.
Kärcher Home & Garden hava temizleyicileri, daha küçük alanlara sahip odalarda bireysel kullanıcılar için mükemmel bir çözümdür. Oturma odası, yatak odası, çocuk odası veya çalışma alanı gibi tüm kapalı mekanlarda esnek bir şekilde kullanılabilen bu kompakt cihazlar; evinizde kötü kokulardan ve zararlı maddelerden arınmış, temiz ve taze bir hava sağlar.