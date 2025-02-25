Hava Temizleyici | Kärcher

Sadece derin nefes alın ve rahat hissedin: Kärcher AF 100, ofislerde, toplantı salonlarında, yemekhanelerde ve ticari iç mekanlarda soluduğunuz havanın temiz ve mikropsuz olmasını sağlar. Profesyonel hava filtremiz ile tesislerinize taze ve temiz bir soluk getirin. Son teknoloji ürünü AF 100 hava temizleyici de gereksinimlerinizi karşılar.

AF 100'ün benzersiz filtre sistemi havadaki patojenleri, virüsleri ve bakterileri yok eder. Yedi özel filtre birlikte, hava kalitesinin sürekli olarak temiz ve kontrol edilebilir olmasını sağlar.

"Yüksek Koruma 13 Solüsyonu" ve "HEPA 14 Solüsyonu" filtre setlerimiz, aksi takdirde ortam havasında damlacıklar ve aerosoller halinde saatlerce asılı kalabilecek virüsler ve bakteriler gibi havadaki bulaşıcı patojenlere karşı koruma sağlayarak yüksek düzeyde güvenlik sağlar.