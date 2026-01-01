Basınçlı yıkayıcı HD 10/15-4 | Kärcher

HD 10 / 15-4 Cage F hijyenik yüksek basınçlı temizleme makinesi 85°C sıcak su besleme sıcaklığına sahip yüksek performanslı bir makinedir. Makine en sıkı hijyen kurallarına uymaktadır.Paslanmaz çelik kasaya sahiptir. Yüksek basınç hortumu ve tekerlekleri iz bırakmayan özelliğe sahiptir. Suyla temas eden tüm parçaları gıda sektöründe kullanıma uygundur. Mutfaklarda , yemek depolarının hijyen kurallarına uygundur.EASY!Force yüksek basınçlı tabanca tutma gücünü sıfır düzeyinde muhafaza etmek için yüksek basınçlı jetin itme gücünü kullanırken, EASY!Lock kilitleme sistemi vida bağlantılarına göre takıp çıkarma işlemini beş kat daha hızlı hale getirmektedir ve sağlamlık veya uzun ömürden de ödün vermemektedir

En titiz hijyen gereklilikleri ile uyumlu Korozyon yaratmayan paslanmaz çelik Su ile temas eden tüm parçalar özel gıda sınıfı prinçten yapılmıştır Etkili temizlik 85°C'ye kadar sıcak su besleme için Booster pompa. RM 734 klorlu özel deterjanla kullanımı uygundur Hijyen gereklilikleri EASY! Force kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli namlu ve EASY!Lock hızlı kilitleme sitemi sayesinde zamandan ve harcadığınız efordan tasarruf edin EASY! Force (Kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli) yüksek basınç makinesi namlusu ile zahmetsiz operasyon EASY!Lock hızlı kilitleme sitemi; dayanıklı ve sağlamdır. Vidalı sistemlere göre 5 kat daha hızlıdır.