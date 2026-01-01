Basınçlı yıkayıcı HD 10/15-4 | Kärcher

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Basınçlı yıkayıcı
Sipariş numarası: 1.353-908.0
Faz sayısı (Fh)
3
Motor Gücü (V)
400
Frekans (Hz)
50
Su debisi (l/sa)
440 - 990
Giriş suyu sıcaklığı (°C)
max. 85
Çalışma basıncı (Bar / MPa)
20 - 145 / 2 - 14.5
Maksimum basınç (Bar / MPa)
175 / 17.5
Motor gücü (kW) (kW)
6.4
Renk
antrasit
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte) (kg)
78.4
Ambalajlı ağırlık (kg)
86.8
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
650 x 521 x 1100
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.