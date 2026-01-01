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    Basınçlı yıkayıcı HD 10/15-4 | Kärcher

    Kärcher professional high-pressure cleaner with metal body, wheels, and attached spray gun.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Basınçlı yıkayıcı

    HD 10/15-4

    Sipariş numarası: 1.353-908.0

    • Durulama fonksiyonlu 2 adet temizleme malzeme deposu
    • Gıda endüstrisi için yüksek basınç hortumu ve iz bırakmayan gri lastikler
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