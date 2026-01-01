Basınçlı yıkayıcı HD 10/16-4 Cage Ex | Kärcher

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Basınçlı yıkayıcı
Bu cihaz kurulum gerektirir
Sipariş numarası: 1.353-904.0Patlamaya dayanıklı olan HD 10/16-4 Cage Ex yüksek basınçlı temizleme makinesi özel olarak ATEKS bölgelerinde kullanım için geliştirilmiştir. Çalışma basıncı 160 bar olup buna karşılık su akış hızı saatte 1000 litredir.
Faz sayısı (Fh)
3
Motor Gücü (V)
400
Frekans (Hz)
50
Su debisi (l/sa)
1000
Giriş suyu sıcaklığı (°C)
50
Çalışma basıncı (Bar / MPa)
160 / 16
Maksimum basınç (Bar / MPa)
220 / 22
Motor gücü (kW) (kW)
5.5
Renk
antrasit
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte) (kg)
122.6
Ambalajlı ağırlık (kg)
131.2
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
980 x 720 x 1100
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz