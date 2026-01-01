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    Basınçlı yıkayıcı HD 10/16-4 Cage Ex | Kärcher

    Kärcher professional high-pressure cleaner with grey frame, wheels, and attached spray gun.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Basınçlı yıkayıcı

    HD 10/16-4 Cage Ex

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 1.353-904.0

    Patlamaya dayanıklı olan HD 10/16-4 Cage Ex yüksek basınçlı temizleme makinesi özel olarak ATEKS bölgelerinde kullanım için geliştirilmiştir. Çalışma basıncı 160 bar olup buna karşılık su akış hızı saatte 1000 litredir.
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