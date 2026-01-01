Basınçlı yıkayıcı HD 10/16-4 Cage Ex | Kärcher

Potansiyel olarak patlayıcı olan alanlar ve "ATEKS bölgeleri", bileşenler ve materyaller ile ilgili özellikler gerektirmektedir . HD 10/16-4 Cage Ex yüksek basınçlı temizleyicimiz bu gereksinimleri karşılamaktadır ve patlayıcıya karşı dayanıklı tasarımı ile tüm katı güvenlik yönetmeliklerine uygunluk sağlamaktadır. 160 bar düzeyindeki çalışma basıncı ve saatte 1000 litre düzeyindeki su akış hızı ile makine farklı temizlik görevleri için tasarlanmıştır. Ayrıca üstün teknolojik yeniliklere sahip olup bu sayede temizlik zahmetsizce yapılabilmektedir. EASY!Force yüksek basınçlı tabanca tutma gücünü sıfıra indirmek için yüksek basınçlı jetin itme kuvvetini kullanırken, EASY!Lock hızlı kilitleme sistemi bilinen vida bağlantılarına göre beş kat daha hızlı çalışma sağlamaktadır ve bu esnada sağlamlık ve uzun ömürle ilgili bir azalma söz konusu olmamaktadır . HD 10/16-4 Cage Ex azami güvenliği üstün temizlik performansı ve dayanıklı teknoloji ile biraraya getirmektedir.

Elektrik iletkenli, toz kaplamalı kafes çerçevesi Gelişmiş borulu çelik çerçeve Entegre olan vinç kancası ile birlikte Makineye gelebilecek zararlara karşı koruma Patlamaya dayanıklı ekipman İletken kauçuk lastikler Yüzey ısı değerleri her zaman 200C'nin altındadır. Güçlü ve dayanıklı Dayanıklı pirinç silindir kafası ve seramik pistonlar Güvenilir ve dayanıklı Kärcher yüksek performanslı krank pompası optimum basıncı garanti eder. Çalışma güvenliği Su filtresi aksamları koruyarak el aleti gerektirmeden sökülebilir ve temizlenebilir. İnatçı kirler için temizleme maddesi emme sistemi