Basınçlı yıkayıcı HD 10/21-4 S/ S Plus | Kärcher

HD 10/21-4 S soğuk su yüksek basınçlı temizleyici, zorlu koşullarda günlük kullanım için idealdir. En kaliteli malzemeler, mükemmel kaliteyi garanti eder – ve her ikisini de Kärcher'den bekleyebilirsiniz. Makinenin içinde, paslanmaz çelik pistonlara ve pirinç silindirik başlığa sahip, dayanıklı bir salınım pompası güçlü performans sunar; buna bir 4 kutuplu, düşük hızlı motor ve hava-su soğutma sistemi de eşlik eder. Entegre alüminyum çerçeve taşıyıcıları, ağırlığı azaltır ve vinçle yükleme için uygun, hafif fakat dayanıklı bir şasi sağlar. Kompakt tasarım ve maksimum taşınabilirlik için motor ve pompa ünitesi, dikey bir şekilde yerleştirilmiştir. Ayrıca, aksesuarlar için bir depolama bölmesi ve ayarlanabilir kancalar bulunur. HD 10/21-4 S, ergonomik çalışma konusunda bir adım daha ileriye gider. EASY!Force Advanced tetik tabancası sayesinde, hiçbir tutma kuvveti gerektirmeden zahmetsizce çalıştırılabilir ve 1050 milimetre uzunluğunda döner paslanmaz çelik bir lance ile desteklenir. Tetik tabancası ile lance arasına yerleştirilen Servo Control kontrolörü, basınç ve su hacmini ayarlamak için kullanılabilir.

Motor ve pompa ünitesinin dikey düzenlemesine dayanan kompakt dik tasarım konsepti Küçük ayak izi ve yerden tasarruf sağlayan oranlar. Manevra ve taşıma kolaylığı. Maksimum stabilite, makine için sabit bir zemin sağlar. Hava-su soğutma sistemli 4 kutuplu düşük devirli motor, paslanmaz çelik pistonlara ve pirinç silindir kapağına sahip sağlam pompa Uzun hizmet ömrü ve düşük bakım maliyetleri. Yüksek performans ve yüksek verimlilik. Emme özelliği ve 60 °C'ye kadar su sıcaklığı. Akıllıca tasarlanmış servis konsepti sahada hızlı operasyonları kolaylaştırır Döner pompa başlığı. Kullanışlı yağ dolum seviyesi göstergesi ve şasiye entegre yağ boşaltma deliği. Pompa, motor ve kontrol kabininden oluşan modüler yapı. EASY!Lock ile geniş aksesuar yelpazesi Basınç ve su hacmi, mızrak ve tetik tabancası arasına yerleştirilmiş Servo Kontrol kumandası üzerinden ayarlanabilir. Herhangi bir tutma kuvveti olmadan yorulmadan çalışmak için Gelişmiş Kuvvet. Döner 1050 mm paslanmaz çelik mızrak. Makineye entegre edilmiş aksesuarlar için çoklu saklama alanları İstifleme bölmesi. Ayarlanabilir kancalar, örneğin ikinci mızrak veya elektrik kablosunu saklamak için. Yüksek basınç hortumu için depolama.