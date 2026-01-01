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    Basınçlı yıkayıcı HD 10/21-4 S/ S Plus | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with wheels, grey body, yellow accents, and attached hose and spray gun.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Basınçlı yıkayıcı

    HD 10/21-4 S/ S Plus

    Sipariş numarası: 1.286-950.0

    HD 10/21-4 S Classic soğuk su yüksek basınçlı temizleyici, yüksek performans ve Super Class kalitesini bir arada sunar – ergonomik tasarımı sayesinde günlük kullanım için ideal bir ekipmandır.
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