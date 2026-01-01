Basınçlı yıkayıcı HD 10/21 - 4S Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi | Kärcher

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Basınçlı yıkayıcı
Bu cihaz kurulum gerektirir
Sipariş numarası: 1.286-916.0
Faz sayısı (Fh)
3
Motor Gücü (V)
400
Frekans (Hz)
50
Su debisi (l/sa)
1000
Giriş suyu sıcaklığı (°C)
En fazla 60
Çalışma basıncı (Bar / MPa)
210 / 21
Maksimum basınç (Bar / MPa)
231 / 23.1
Motor gücü (kW) (kW)
8
Renk
antrasit
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte) (kg)
62.8
Ambalajlı ağırlık (kg)
68.8
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
560 x 500 x 1090
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri