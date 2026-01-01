Basınçlı yıkayıcı HD 10/21 - 4S Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi | Kärcher

HD 10/21-4 S Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi kullanımı kolay, trifaze bir soğuk basınçlı yıkama makinesidir. 210 bar çalışma basıncı ile saatte 1000 litre su debisine sahiptir. Makinenin ergonomik üst bölüm tasarımı ve geniş tekerlekleri, merdivenlerde dahi rahat taşıma ve mükemmel manevra kabiliyeti sağlar. Kullanılmayan aksesuarlar ayrı aksesuar bölmesinde saklanabilir. Yeni Easy Press tetik uygulama esnasında kolaylık sağlar. Tetik bırakıldığında pompa otomatik olarak durur. Bu özellik motorun ve pompanın servis ömrünü uzatır. Entegre deterjan tankı 6 litrelik hacme sahiptir. HD 10/21-4 S Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi günlük profesyonel kullanımlar için tasarlanmıştır. Kimyasala dayanıklı pirinç silindir kafası ve paslanmaz çelik pistonlar servis ömrünü uzatır.

EASY! Force kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli namlu ve EASY!Lock hızlı kilitleme sitemi sayesinde zamandan ve harcadığınız efordan tasarruf edin EASY! Force (Kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli) yüksek basınç makinesi namlusu ile zahmetsiz operasyon EASY!Lock hızlı kilitleme sitemi; dayanıklı ve sağlamdır. Vidalı sistemlere göre 5 kat daha hızlıdır. Kanıtlanmış Kärcher kalitesi 4 kutuplu su soğutmalı elektrik motoru Dayanıklı pirinç silindir kafası ve seramik pistonlar Güçlendirilmiş, kırılmaz plastik şasi İnce gözenekli su filtresi Geniş, ince gözenekli su filtresi yüksek basınç pompasını kir partiküllerine karşı korur. Yüksek basınçlı pompayı kirlenmeye karşı korur ve servis ömrünü uzatır. Yüksek manevra kabiliyeti Düz olmayan yüzeyler için geniş tekerlekler Ergonomik taşıma için el arabası prensibi