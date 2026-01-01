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    Basınçlı yıkayıcı HD 10/21 - 4S Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with grey body, yellow accents, and black wheels, featuring a handle and hose attachment.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Basınçlı yıkayıcı

    HD 10/21 - 4S Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 1.286-916.0

    • EASY! Force kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli namlu ve EASY!Lock hızlı kilitleme sitemi sayesinde zamandan ve harcadığınız efordan tasarruf edin
    • Su soğutmalı üç fazlı motor.
    • Karcher Güç memesi ile donatılı
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