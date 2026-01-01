Basınçlı yıkayıcı HD 10/25-4 S Classic | Kärcher

HD 10/25-4 S Classic soğuk su yüksek basınçlı temizleyici, zorlu koşullarda günlük kullanım için tasarlanmıştır ve aşırı gücüyle her zaman etkileyici sonuçlar verir. Sağlam yapısı ve dayanıklı çelik çerçevesiyle dikkat çeker. Kurulumu kolay ve sezgisel olup, kullanımı hızlı ve zahmetsizdir. Tüm önemli parçalara hızlı ve kolay bir şekilde erişilebilir. Super Class yüksek basınçlı temizleyici, HD Classic serisindeki makineler için Classic yüksek basınçlı tabanca ile donatılmıştır. Ayrıca, premium EASY!Lock hızlı bağlantı aparatıyla donatılmıştır. Bu özellik, kurulum ve saklama işlemlerini beş kat daha hızlı hale getirir, böylece zaman ve zahmetten tasarruf sağlarsınız. Entegre su filtresi, yüksek basınç pompasını kirli partiküller ve kirleticilerden güvenilir bir şekilde korur, böylece makinenin servis ömrünü uzatır. Güçlü krank mili pompası ve dayanıklı malzemeler, yüksek basınçlı temizleyicinin omurgasını oluşturur: pirinçten yapılmış silindir başlığı ve seramik kılıflı pistonlarla. Basınç, pompa üzerinde gerekli olduğu şekilde ayarlanabilir. Hava-su soğutma sistemiyle donatılmış 4 kutuplu düşük hızda motor, uzun ömürlü ve güvenilir bir çalışma sağlar.

Seramik manşonlu pirinç silindir kafası ve pistonlara sahip güçlü ve sağlam krank mili pompası Yüksek performans ve yüksek verimlilik. Uzun hizmet ömrü ve düşük bakım maliyetleri. Emiş özelliğine ve 60 °C'ye kadar su sıcaklığına sahiptir. Maksimum taşınabilirlik için büyük tekerlekli sağlam çelik çerçeve Olumsuz koşullarda bile makineyi korur. Taşıması kolay ve rahattır. Aksesuarlar için entegre depolama alanı. EASY!Lock bağlantılarına sahip klasik aksesuarlar Hızlı kurulum ve toplama, ayrıca kolay aksesuar değişimi. Sağlam ve dayanıklı aksesuarlar. Kullanımı kolay ve sezgiseldir. Net makine tasarımı Entegre su filtresi, herhangi bir alet kullanmadan çıkarılabilir ve temizlenebilir. Basınç ve su hacmi pompa üzerinden ayarlanabilmektedir. Yağın doluluk seviyesi ve kalitesi muayene camı ve yağ çubuğu yardımıyla kolayca kontrol edilebilir. Hava-su soğutma sistemli 4 kutuplu düşük hızlı motor Uzun hizmet ömrü ve düşük bakım maliyetleri. Verimli su soğutmayı, değişken ortam sıcaklıkları ve su sıcaklıklarında bile maksimum soğutma verimi sağlamak için güçlü bir hava soğutma sistemi ile birleştirir. Maksimum taşınabilirlik için kompakt tasarım.