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    Basınçlı yıkayıcı HD 10/25-4 S Classic | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with hose and spray gun, mounted on a wheeled frame.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Basınçlı yıkayıcı

    HD 10/25-4 S Classic

    Sipariş numarası: 1.367-402.0

    • Seramik pistonlu sağlam krank mili pompası.
    • Borulu çelik çerçeve
    • Hava/Su soğutmalı motor
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