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    Basınçlı yıkayıcı HD 10/25-4 S/ S Plus | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with grey body, large wheels, and attached hose, positioned on a white background.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Basınçlı yıkayıcı

    HD 10/25-4 S/ S Plus

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 1.286-954.0

    HD 10/25-4 S soğuk su yüksek basınçlı temizleyici üstün kalite, yüksek performans ve yardımcı destek sistemleri sunar. Ergonomik çalışma ve maksimum taşınabilirlik için tasarlanmıştır.
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