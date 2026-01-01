Basınçlı yıkayıcı HD 10/25-4 S/ S Plus | Kärcher

Makinenin içinde, paslanmaz çelik pistonlara ve pirinç silindirik başlığa sahip, dayanıklı bir salınım pompası güçlü performans sunar; buna bir 4 kutuplu, düşük hızlı motor ve hava-su soğutma sistemi de eşlik eder. Entegre alüminyum çerçeve taşıyıcıları, ağırlığı azaltır ve vinçle yükleme için uygun, hafif fakat dayanıklı bir şasi sağlar.

Motor ve pompa ünitesinin dikey düzenlemesine dayanan kompakt dik tasarım konsepti Küçük ayak izi ve yerden tasarruf sağlayan oranlar. Manevra ve taşıma kolaylığı. Maksimum stabilite, makine için sabit bir zemin sağlar. Hava-su soğutma sistemli 4 kutuplu düşük devirli motor, paslanmaz çelik pistonlara ve pirinç silindir kapağına sahip sağlam pompa Uzun hizmet ömrü ve düşük bakım maliyetleri. Yüksek performans ve yüksek verimlilik. Emme özelliği ve 60 °C'ye kadar su sıcaklığı. Akıllıca tasarlanmış servis konsepti sahada hızlı operasyonları kolaylaştırır Kullanışlı yağ dolum seviyesi göstergesi ve şasiye entegre yağ boşaltma deliği. Pompa, motor ve kontrol kabininden oluşan modüler yapı. Asistan sistemleri ve LED durum göstergesi Entegre göstergeler Düşük veya yüksek voltaj durumunda otomatik motor kapama Sızıntı veya faz arızalarında otomatik motor kapama EASY!Lock ile geniş aksesuar yelpazesi Basınç ve su hacmi, mızrak ve tetik tabancası arasına yerleştirilmiş Servo Kontrol kumandası üzerinden ayarlanabilir. Herhangi bir tutma kuvveti olmadan yorulmadan çalışmak için Gelişmiş Kuvvet. Döner 1050 mm paslanmaz çelik mızrak. Geniş kapsamlı aksesuar ve bağlantı kitleri İstifleme bölmesi. Ayarlanabilir kancalar, örneğin ikinci mızrak veya elektrik kablosunu saklamak için. Yüksek basınç hortumu için depolama.