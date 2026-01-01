Basınçlı yıkayıcı HD 10/25-4 S/ S Plus | Kärcher

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Basınçlı yıkayıcı
Bu cihaz kurulum gerektirir
Sipariş numarası: 1.286-954.0HD 10/25-4 S soğuk su yüksek basınçlı temizleyici üstün kalite, yüksek performans ve yardımcı destek sistemleri sunar. Ergonomik çalışma ve maksimum taşınabilirlik için tasarlanmıştır.
Faz sayısı (Fh)
3
Motor Gücü (V)
376 - 424
Frekans (Hz)
50
Su debisi (l/sa)
500 - 1000
Giriş suyu sıcaklığı (°C)
60
Çalışma basıncı (Bar)
80 - 250
Maksimum basınç (Bar)
280
Motor gücü (kW) (kW)
8.8
Elektrik kablosu (m)
5
Nozül ölçüsü (mm)
047
Mevcut değil
1″
Renk
antrasit
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte) (kg)
69.8
Ambalajlı ağırlık (kg)
78.1
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
607 x 518 x 1063
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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