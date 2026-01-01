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    Basınçlı yıkayıcı HD 10/25-4 SXA Plus | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with hose reel and handle, grey and yellow accents, on wheels.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Basınçlı yıkayıcı

    HD 10/25-4 SXA Plus

    Sipariş numarası: 1.286-955.0

    HD 10/25-4 SXA Plus soğuk su yüksek basınçlı temizleyici maksimum performans için en kaliteli materyallerden yapılmıştır.Yardımcı sistemler, otomatik hortum makarası ve Vibrasoft döner başlık ile donatılmıştır.
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