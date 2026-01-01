Ultra yüksek basınçlı temizleyici HD 13/35-4 Ultra Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi | Kärcher

HD 13/35-4 Ultra Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi 350 bar'a kadar çalışma basıncı inatçı kirleri bile temizler. Sağlam kafes tasarımı, tüm makineyi korur ve vinçle güvenli bir şekilde yüklenmesini mümkün kılar.Kullanışlıdır; mızrak tutucu ve entegre hortum kancası, aksesuarın makinede hazır olmasını sağlar. Saat ölçer her zaman pompanın tam çalışma süresini gösterir. Güvenli Saklama: Aksesuarlar ve aletler korumalı bir kutuda saklanır. Taşıması kolaydır. Güvenilir ve emniyetlidir: Kärcher yüksek performanslı krank mili pompası optimum basınç sağlar.

Yüksek performanslı krank mili pompası Güvenilir ve dayanıklı Kärcher yüksek performanslı krank pompası optimum basıncı garanti eder. Güvenli depolama Aksesuarlar ve aletler korumalı bir bölmede saklanır. İstenilen ekipmanlar her zaman yerli yerindedir.