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    Basınçlı yıkayıcı HD 16/15-4 Cage Plus | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with a grey frame, black wheels, and a yellow handle, featuring a visible pump and motor.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Basınçlı yıkayıcı

    HD 16/15-4 Cage Plus

    Sipariş numarası: 1.353-905.0

    150 bar çalışma basıncı ve 1600 I/saat düzeyindeki su akışı sayesinde HD 16/15-4 Cage Plus yüksek basınçlı temizleme makinesi özellikle tarım ve inşaattaki yoğun görevler için uygundur.
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