Basınçlı yıkayıcı HD 16/15-4 Cage Plus | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Basınçlı yıkayıcı
Sipariş numarası: 1.353-905.0150 bar çalışma basıncı ve 1600 I/saat düzeyindeki su akışı sayesinde HD 16/15-4 Cage Plus yüksek basınçlı temizleme makinesi özellikle tarım ve inşaattaki yoğun görevler için uygundur.
Faz sayısı (Fh)
3
Motor Gücü (V)
400
Frekans (Hz)
50
Su debisi (l/sa)
500 - 1600
Giriş suyu sıcaklığı (°C)
60
Çalışma basıncı (Bar / MPa)
30 - 150 / 3 - 15
Maksimum basınç (Bar / MPa)
190 / 19
Motor gücü (kW) (kW)
7.5
Elektrik kablosu (m)
5
Renk
antrasit
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte) (kg)
106.8
Ambalajlı ağırlık (kg)
116
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
957 x 686 x 1080
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları