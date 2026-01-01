Basınçlı yıkayıcı HD 16/15-4 Cage Plus | Kärcher

İster büyük inşaat şantiyelerinde ister toprak işleri veya ziraat konularında olsun, zor dış ortam koşullarında çok inatçı kirlerin çıkartılması gerektiğinde, 150 bar su basıncına sahip olan üç fazlı mevcut HD 16/15-4 Cage Plus soğuk sulu yüksek basınçlı temizleyicimiz bu tür su yoğun uygulamalar için ideal seçimdir . Kärcher'in ileri yüksek kaliteli krank mil pompa teknolojisi sayesinde , makine saatte 1600 litreye kadar su debisi imkanı sunmaktadır . EASY!Force yüksek basınçlı tabanca ve patentli EASY!Lock hızlı kilitlenme sistemi gibi yenilikler operatörü uygunluk açısından desteklemektedir . EASY!Force yüksek basınçlı tabanca tutma gücünü sıfır düzeyinde muhafaza etmek için yüksek basınçlı jetin itme gücünü kullanırken, EASY!Lock kilitleme sistemi vida bağlantılarına göre takıp çıkarma işlemini beş kat daha hızlı hale getirmektedir ve sağlamlık veya uzun ömürden de ödün vermemektedir . Delinmeye karşı dayanıklı olan tekerlekler sert zeminlerde bile azami hareketliliği garanti etmektedirler.

Kafes çerçevesi Gelişmiş dış boru çerçevesi Entegre vinç kancası ve aksesuar bölümü ile birlikte Makineye gelebilecek zararlara karşı koruma Daha fazla operasyonel güvenlik için elektronik izleme Sızıntıya karşı koruma ve yumuşak başlangıç çalıştırması Yüksek voltaj ve alçak voltaja karşı koruma İki fazlı kısa devreye karşı koruma En zor görevler içindir Katlanabilir itme kolu ve delinmeye karşı dayanıklı tekerlekler sayesinde yüksek hareket kabiliyeti. Büyük su filtresi pompayı hasara karşı korumaktadır Dayanıklı ve güçlüdür Ekstra büyük krank milleri ve bağlantı çubukları ile birlikte gelişmiş küresel bilyeler Dayanıklı pirinç silindir kafası ve seramik pistonlar