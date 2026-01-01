Basınçlı yıkayıcı HD 5/11 Cage Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi | Kärcher

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Basınçlı yıkayıcı
Sipariş numarası: 1.520-204.0110 bar su basıncına, düşük ağırlığa, mobil özelliğe , en zor görevler için dayanıklı çelik çerçeveye sahip olan HD 5/11 Cage Classic yüksek basınçlı yıkama makinesi
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
230
Frekans (Hz)
50
Su debisi (l/sa)
500
Giriş suyu sıcaklığı (°C)
60
Çalışma basıncı (Bar / MPa)
En fazla 110 / En fazla 11
Maksimum basınç (Bar / MPa)
160 / 16
Motor gücü (kW) (kW)
2.2
Renk
antrasit
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte) (kg)
21.3
Ambalajlı ağırlık (kg)
23.2
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
475 x 335 x 340
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları