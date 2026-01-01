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    Basınçlı yıkayıcı HD 5/11 Cage Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with grey body, yellow dial, and black spray gun attached.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Basınçlı yıkayıcı

    HD 5/11 Cage Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi

    Sipariş numarası: 1.520-204.0

    110 bar su basıncına, düşük ağırlığa, mobil özelliğe , en zor görevler için dayanıklı çelik çerçeveye sahip olan HD 5/11 Cage Classic yüksek basınçlı yıkama makinesi