Basınçlı yıkayıcı HD 5/11 Cage Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi | Kärcher

Hem ekonomik hem dayanıklı: Dayanıklı çelik çerçevesi sayesinde HD 5/11 Cage Classic yüksek basınçlı yıkama makinesi zor koşullar için tasarlanmıştır. Ergonomik tutamağı sayesinde taşınması kolay olan uzun ömürlü makine özellikle sabit uygulamalar için de uygundur . Yere veya duvara monte edilebilir . Ve son olarak HD 5/11 Cage Classic yüksek basınçlı yıkama makinesi 110 bar basınç gücü ile oldukça etkilidir.

Dayanıklı ve güçlüdür Pirinç silindir başları, üç silindirli eksenel pistonlu motor ünitesi, uzun hizmet ömrü sağlar. Dayanıklı boru çerçevesi devamlı ağır görevlerde kullanım sırasında koruma sağlamaktadır Komponentleri korumak için otomatik basınç tahliyesi, ömürlerini uzatır. Çok yönlü kullanım Makine zemine veya duvara monte edilmektedir Dikey ve yatay kullanım Servis vermesi kolay Tüm servis parçalarına kolay erişim Su filtresi aksamları koruyarak el aleti gerektirmeden sökülebilir ve temizlenebilir. Kompakt tasarım ve yüksek haraketlilik Kompakt tasarım Kolay taşıma için rahat sap. Depolamadan tasarruf ve taşıma kolaylığı