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    Basınçlı yıkayıcı HD 5/15 C Basınçlı Yıkama Makinesi | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with wheels, hose, and handle, standing upright on a white background.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Basınçlı yıkayıcı

    HD 5/15 C Basınçlı Yıkama Makinesi

    Sipariş numarası: 1.520-930.0

    Her kullanıma uygun, mobil, çok yönlü: HD 5/15. Entegre aksesuar depolaması, pirinç silindir kafası ve otomatik emniyet valfi ile işlerinizi kolaylaştıracak.