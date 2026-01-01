Basınçlı yıkayıcı HD 5/15 C Plus | Kärcher

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Basınçlı yıkayıcı
Sipariş numarası: 1.520-931.0Pratik, mobil, çok yönlü: Dikey ve yatay çalışma için HD 5/15 C Plus soğuk yüksek basınçlı temizleyici. Aksesuar saklama, pirinç silindir kafası ve otomatik basınç tahliyesi ile.
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
230
Frekans (Hz)
50
Su debisi (l/sa)
500
Giriş suyu sıcaklığı (°C)
60
Çalışma basıncı (Bar / MPa)
150 / 15
Maksimum basınç (Bar / MPa)
200 / 20
Motor gücü (kW) (kW)
2.8
Elektrik kablosu (m)
5
Nozül ölçüsü (mm) (mm)
32
Mevcut değil
3/4″
Renk
antrasit
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte) (kg)
26.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
28.5
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
380 x 360 x 930
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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