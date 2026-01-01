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    Basınçlı yıkayıcı HD 5/15 C Plus | Kärcher

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    Kärcher high-pressure cleaner with wheels, hose, and handle, standing upright on a white background.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Basınçlı yıkayıcı

    HD 5/15 C Plus

    Sipariş numarası: 1.520-931.0

    Pratik, mobil, çok yönlü: Dikey ve yatay çalışma için HD 5/15 C Plus soğuk yüksek basınçlı temizleyici. Aksesuar saklama, pirinç silindir kafası ve otomatik basınç tahliyesi ile.