Basınçlı yıkayıcı HD 5/17 C Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi | Kärcher

Kompakt, hafif ve çok yönlü kullanımıyla HD 5/17 C yüksek basınçlı yıkama makinesi, hem yatay hem dikey kullanıma imkan sağlayan mükemmel tasarımı ile kullanıcıları etkiler. Entegre aksesuar bölmesi, pirinç basınç kafası ve basınç güvenlik valfi sayesinde uzun ömürlü bir kullanım imkanı sunar.

EASY! Force kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli namlu ve EASY!Lock hızlı kilitleme sitemi sayesinde zamandan ve harcadığınız efordan tasarruf edin EASY! Force (Kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli) yüksek basınç makinesi namlusu ile zahmetsiz operasyon EASY!Lock hızlı kilitleme sitemi; dayanıklı ve sağlamdır. Vidalı sistemlere göre 5 kat daha hızlıdır. Kolay hareket ettirebilme Makinenin ön kısmındaki entegre taşıma kolu, kolay yükleme ve pratik taşıma imkânı sağlar. Tutamak bir düğmeye dokunarak geri çekilebilir. Kompakt dizayn Esneklik Dikey ve yatay çalışma imkanı Tekerlekler yatay pozisyonda çalışırken yüksek güvenlik için yerden kaldırılabilir. Basınç namlusu park ve taşıma pozisyonunda makine üzerinde taşınabilir. Kalite Otomatik basınç tahliyesi bileşenleri korur ve ömrünü uzatır. Yüksek kaliteli pirinç silindir kafası İnce su filtresi sayesinde pompayı partiküllerden korur. Aksesuar bölmesi Yüzey temizleyicisi direkt makine üzerinde tutmak için vida bağlantıları( M 18 X 1.5) Üç konumlu nozül ve kir söcücü nozül için aksesuar bölmesi Yüksek basınç hortumu için plastik kayış