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    Basınçlı yıkayıcı HD 5/17 C Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with wheels, hose, and handle, standing upright on a white background.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Basınçlı yıkayıcı

    HD 5/17 C Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi

    Sipariş numarası: 1.520-940.0

    HD 5/17 C basınçlı yıkama makinesi mobil kullanıma uygun kompak , hem yatay hem dikey kullanıma imkan sağlayan mükemmel tasarımı ile kullanıcı dostudur.