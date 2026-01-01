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    Basınçlı yıkayıcı HD 5/17 CX Plus | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with hose reel, grey and yellow, upright on wheels, handle extended.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Basınçlı yıkayıcı

    HD 5/17 CX Plus

    Sipariş numarası: 1.520-942.0

    • Otomatik basınç tahliyesi
    • Yatay ve dikey çalıştırma imkanı bulunmaktadır
    • EASY! Force kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli namlu ve EASY!Lock hızlı kilitleme sitemi sayesinde zamandan ve harcadığınız efordan tasarruf edin
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