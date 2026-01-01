Basınçlı yıkayıcı HD 6/13 CX Plus | Kärcher

Aksesuar bölmesi

Yüzey temizleyicisi direkt makine üzerinde tutmak için vida bağlantıları( M 18 X 1.5) Üç konumlu nozül ve kir söcücü nozül için aksesuar bölmesi 15 metre yüksek basınç hortumu için entegre hortum makarası. (CX modeller)