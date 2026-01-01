Basınçlı yıkayıcı HD 6/15 Classic | Kärcher

Azami güç ve 600 l/h su akışı ile tek fazlı model: HD 6/15-4 Classic kullanıcı dostu olma, kompakt ebatlar, hafif tasarım ve yüksek temizlik verimliliği ve karlılık özellikleri ile bilinmektedir. Yüksek basınçlı temizleyicilerimize monte edilen yüksek kaliteli bileşenler etkili dayanım ile birlikte sürekli kullanım sağlamaktadır. Makine ayrıca sağladığı hizmet ile de etkileyicidir ve tüm gerekli parçalar kolayca erişilebilirdir. Etkileyici saklama imkanları nozul, üfleme borusu ve diğer aksesuarlar için yeterince yer sağlamaktadır.

Dayanıklı ve güçlüdür Ekstra büyük krank milleri ve bağlantı çubukları ile birlikte gelişmiş küresel bilyeler Aşınmanın azaltılması için seramik pistonlar Daha uzun çalışma zamanları için yüksek performanslı sızdırmazlık paketleri Özellikle muhafaza etmesi kolaydır Hizmet ve bakımla ilgili tüm bileşenlere kolay erişim için geniş açılabilen makine kapağı Pompanın korunması için büyük su filtresi Entegre edilen nozul depolaması Gelişmiş temizlik performansı Patentle Karcher güçlü düz jet nozulleri: bilinen nozullere göre %40 oranında daha etkilidir Büyük alan kapsamı ve kapsamlı kir arındırması Birinci sınıf hareketlilik Büyük tekerlerler ve ergonomik itme tutacı optimum dönüş manevrası ve kolay kullanım sağlamaktadır Katlanabilen itme tutacı yerden tasavvuf sağlayan depolama imkanı sunmaktadır