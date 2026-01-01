Basınçlı yıkayıcı HD 6/15 Classic | Kärcher

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Basınçlı yıkayıcı
Sipariş numarası: 1.367-306.0
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50
Su debisi (l/sa)
450 - 600
Giriş suyu sıcaklığı (°C)
60
Çalışma basıncı (Bar / MPa)
70 - 150 / 7 - 15
Maksimum basınç (Bar)
190
Motor gücü (kW) (kW)
3.4
Renk
antrasit
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte) (kg)
48.7
Ambalajlı ağırlık (kg)
60
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
709 x 469 x 1000
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
Uygulama alanları