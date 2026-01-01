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    Basınçlı yıkayıcı HD 6/15 Classic | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with grey casing, hose, and handle on wheels.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Basınçlı yıkayıcı

    HD 6/15 Classic

    Sipariş numarası: 1.367-306.0

    • Seramik kaplamalı pistonlu krank mil pompası
    • Büyük ve şeffaf su filtresi
    • Basınç ayarı
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