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    Basınçlı yıkayıcı HD 7/10 | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with hose reel and spray gun attachment, featuring a white and black design with yellow accents.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Basınçlı yıkayıcı

    HD 7/10

    Sipariş numarası: 1.151-906.0

    • Temizlik/Hijyen/Gıda sanayi için
    • Gıda endüstrisi için yüksek basınç hortumu ve iz bırakmayan gri lastikler
    • Enerji tasarrufu sağlayan EASY!Force yüksek basınçlı tabanca yorulmadan çalışma sağlar
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