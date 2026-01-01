Basınçlı yıkayıcı HD 7/10 | Kärcher

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Basınçlı yıkayıcı
Sipariş numarası: 1.151-906.0
Faz sayısı (Fh)
3
Motor Gücü (V)
400
Frekans (Hz)
50
Su debisi (l/sa)
250 - 700
Giriş suyu sıcaklığı (°C)
80
Çalışma basıncı (Bar / MPa)
10 - 100 / 1 - 10
Maksimum basınç (Bar / MPa)
120 / 12
Motor gücü (kW) (kW)
3
Renk
antrasit
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte) (kg)
36.5
Ambalajlı ağırlık (kg)
39
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
360 x 400 x 925
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.