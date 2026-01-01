Basınçlı yıkayıcı HD 7/10 | Kärcher

Dik konumda çalışabilen HD7/10 CXF üstün performansa sahiptir. Hortum sarma aparatı, 15m'lik hortumu, güçlü ve yüksek performanslı motor ve 3 pistonlu eksenel pompası ile yüksek performans için yaratılmıştır. Pompayı hasardan ve yağdan koruyan darbeye dayanıklı plastik korumaya sahiptir. Diğer bir önemli özelliği olan nozzle ve güç kablosu saklama alanı makinenin arkasında yer alır. Makine içerisinde standart olarak bulunan 3 konumlu başlık sayesinde yüksek basınç konumlu 25°'lik açı, daha düşük basınçta 40°'lik açı ve deterjan atma konumu ile kullanıcıya aynı başlık üzerinden 3 farklı atış imkanı sunar. Makine içerisinde yer alan geniş yağ haznesi sayesinde makineyi her zaman yağlı tutar ve yağ seviyesi dışarıdan görülebilir. Seramik pistonlu, pirinç başlıklı 3 eksenli pompası ile uzun süre hizmet vermeye hazırdır. Sahip olduğu pirinç başlığı sayesinde paslanmaz ve kireçlenmeye sebep olmaz.

EASY! Force kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli namlu ve EASY!Lock hızlı kilitleme sitemi sayesinde zamandan ve harcadığınız efordan tasarruf edin EASY! Force (Kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli) yüksek basınç makinesi namlusu ile zahmetsiz operasyon EASY!Lock hızlı kilitleme sitemi; dayanıklı ve sağlamdır. Vidalı sistemlere göre 5 kat daha hızlıdır. Hijyen gereklilikleri Gıda sınıfı basınç hortumu ve ileri gri tekerlekli entegre hortum makarası 80°C 'ye kadar su geçirilebilir Aşınma dayanımlı gri tekerlekler Pratik deterjan sistemi İnatçı kirler için temizleme maddesi emme sistemi Eğer gerekirse 'Inno Köpük Seti' ile yüksek basınç köpük sistemi kullanılabilecektir. Hızlı ve kolay ayarlanabilir basınç Hassas yüzeylerin nazikçe temizlenmesi