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    Yüksek Basınçlı Yıkama Makineleri HD 7/14-4 M | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with hose, grey and yellow design, on wheels.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Yüksek Basınçlı Yıkama Makineleri

    HD 7/14-4 M

    Sipariş numarası: 1.524-930.0

    AC ile çalışan HD 7/14-4 M mobil yüksek basınçlı temizleyici, 3 pistonlu eksenel pompa ile donatılmıştır. Kompakt, güvenilir makine, günlük kullanım için yüksek temizlik performansı ve enerji verimliliği sunar.
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