Ağustos Ayına Özel Seçili Ürünlerde İndirim Fırsatı!

    Basınçlı yıkayıcı HD 7/17 P Modul | Kärcher

    Grey Kärcher high-pressure cleaner with yellow dial and two hose connectors, labelled "Professional."

    Ödüller ve online özel ürünler

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Basınçlı yıkayıcı

    HD 7/17 P Modul

    Sipariş numarası: 1.151-950.0

    • Otomatik basınç tahliyesi ve %20’ye kadar daha yüksek enerji verimliliği.
    Teklif isteyin