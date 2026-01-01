Basınçlı yıkayıcı HD 7/17 P Modul | Kärcher

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Basınçlı yıkayıcı
Sipariş numarası: 1.151-950.0
Faz sayısı (Fh)
3
Motor Gücü (V)
400
Frekans (Hz)
50
Su debisi (l/sa)
700
Giriş suyu sıcaklığı (°C)
60
Çalışma basıncı (Bar / MPa)
170 / 17
Maksimum basınç (Bar / MPa)
255 / 25.5
Motor gücü (kW) (kW)
4.2
Elektrik kablosu (m)
5
Mevcut değil
3/4″
Renk
antrasit
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte) (kg)
23.2
Ambalajlı ağırlık (kg)
25.7
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
290 x 300 x 565
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları