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    Basınçlı yıkayıcı HD 8/18-4 M | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with hose and spray gun, featuring a grey and yellow design on wheels.

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    Basınçlı yıkayıcı

    HD 8/18-4 M

    Sipariş numarası: 1.524-970.0

    • Dayanıklı 4 kutuplu düşük devirli üç fazlı motor
    • Servo Kontrol: doğrudan tetik tabancasından kademesiz olarak değişken su ve basınç hacmi ayarı
    • Otomatik basınç tahliyesi ve %20’ye kadar daha yüksek enerji verimliliği.
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