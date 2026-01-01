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    Basınçlı yıkayıcı HD 8/18-4 P Modul *EU | Kärcher

    Grey Kärcher high-pressure cleaner with yellow dial and two hose connectors, labelled "Professional."

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Basınçlı yıkayıcı

    HD 8/18-4 P Modul *EU

    Sipariş numarası: 1.524-980.0

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