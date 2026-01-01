Basınçlı yıkayıcı HD 8/23 G Entry Class *EU | Kärcher

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Basınçlı yıkayıcı
Sipariş numarası: 1.187-012.0
Su debisi (l/sa)
800
Çalışma basıncı (Bar / MPa)
230 / 23
Maksimum basınç (Bar / MPa)
280 / 28
Mevcut değil
3/4″
Yakıt Tipi
Akaryakıt
Motor tipi
G300FA
Renk
antrasit
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte) (kg)
50.9
Ambalajlı ağırlık (kg)
59
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
878 x 538 x 702
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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