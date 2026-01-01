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    Basınçlı yıkayıcı HD 8/23 G Entry Class *EU | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with black engine, hose reel, and spray gun, mounted on a wheeled frame.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Basınçlı yıkayıcı

    HD 8/23 G Entry Class *EU

    Sipariş numarası: 1.187-012.0

    • Harici güç kaynaklarından bağımsız olarak bağımsız yüksek basınçlı temizlik
    • Seramik pistonlu sağlam krank mili pompası.