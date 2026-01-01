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    Basınçlı yıkayıcı HD 9/20--4 Classic | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with hose and spray gun, mounted on a wheeled frame.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Basınçlı yıkayıcı

    HD 9/20--4 Classic

    Sipariş numarası: 1.367-903.0

    • Gelişmiş krank mil pompası
    • Borulu çelik çerçeve
    • Dayanıklı 4 kutuplu düşük devirli üç fazlı motor
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