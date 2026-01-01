Basınçlı yıkayıcı HD 9/20--4 Classic | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Basınçlı yıkayıcı
Sipariş numarası: 1.367-903.0
Faz sayısı (Fh)
3
Motor Gücü (V)
376 - 424
Frekans (Hz)
50
Su debisi (l/sa)
500 - 900
Giriş suyu sıcaklığı (°C)
60
Çalışma basıncı (Bar)
70 - 200
Maksimum basınç (Bar)
240
Motor gücü (kW) (kW)
6.5
Elektrik kablosu (m)
5
Nozül ölçüsü (mm)
047
Mevcut değil
1″
Renk
antrasit
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte) (kg)
57
Ambalajlı ağırlık (kg)
70
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
740 x 528 x 952
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları