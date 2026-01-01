Yüksek Basınçlı Yıkama Makineleri HD 9/20-4 M Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi | Kärcher

Pirinç silindir kafalı, 3 seramik kovan pistonlu eksenel pompa uzun servis ömür sağlar. Makinenin ergonomik üst bölüm tasarımı ve geniş tekerlekleri, merdivenler dahil rahat taşıma ve mükemmel manevra kabiliyeti sağlar. Makinenin arka yüzünde yer alan kablo sarma bölmesi kullanım kolaylığı sağlar. Geniş kapasiteli yağ tankı, dışarıdan yağ seviyesini tespit etme olanağı verir. Kimyasal dozajlama teknolojisi ile makinenin üzerindeki her iki tankın içindeki kimyasalların dozajlamasını, imkan verilen limitler dahilinde hassaslıkla yapabilirsiniz.

EASY! Force kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli namlu ve EASY!Lock hızlı kilitleme sitemi sayesinde zamandan ve harcadığınız efordan tasarruf edin EASY! Force (Kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli) yüksek basınç makinesi namlusu ile zahmetsiz operasyon EASY!Lock hızlı kilitleme sitemi; dayanıklı ve sağlamdır. Vidalı sistemlere göre 5 kat daha hızlıdır. Farklı deterjan kullanma Doğru ve değişken temizlik maddesi dozajlamak için Farklı temizlik maddelerinin , doğru oranda kullanılmasını sağlayan dozaj ayarlama sistemi Kolay deterjan şişesi değişimi Güçlü ve dayanıklı Yoğun kullanımlar için hava/su soğutma motoru Dört kutuplu düşük hızlı motor Yüksek manevra kabiliyeti Bozuk zeminler için büyük tekerlekler Ergonomik taşıma için dikey tasarım Arka denge ayağı Fark yaratan özellikler Elektirik kablosu makine arkasında konumlandırılmıştır. Entegre namlu tutucu taşımayı kolaylaştırır. Kısa molalar için park pozisyonu