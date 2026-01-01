Yüksek Basınçlı Yıkama Makineleri HD 9/20-4 MX Plus | Kärcher

4-kutuplu düşük hızlı tek fazlı motora sahip güçlü yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi. Kärcher'in otomatik basınç kontrol sistemi sayesinde enerji tüketiminin önüne geçer.Servo Control sistemi sayesinde su debisi ve basınç ihtiyaca göre ayarlanabilir. Bu da temizliğe harcanan eforu düşürür.Kolayca değiştirilip kesintisiz bir temizlik yapmak için iki deterjan tankına sahiptir. Easy!Force ve Easy!Lock özelliği ile daha az eforla zaman kazandırır.

EASY! Force kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli namlu ve EASY!Lock hızlı kilitleme sitemi sayesinde zamandan ve harcadığınız efordan tasarruf edin EASY! Force (Kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli) yüksek basınç makinesi namlusu ile zahmetsiz operasyon EASY!Lock hızlı kilitleme sitemi; dayanıklı ve sağlamdır. Vidalı sistemlere göre 5 kat daha hızlıdır. Farklı deterjan kullanma Doğru ve değişken temizlik maddesi dozajlamak için Farklı temizlik maddelerinin , doğru oranda kullanılmasını sağlayan dozaj ayarlama sistemi Kolay deterjan şişesi değişimi Güçlü ve dayanıklı Yoğun kullanımlar için hava/su soğutma motoru Dört kutuplu düşük hızlı motor Seramik kaplamalı piston Yüksek manevra kabiliyeti Bozuk zeminler için büyük tekerlekler Ergonomik taşıma için dikey tasarım Arka denge ayağı Fark yaratan özellikler Elektirik kablosu makine arkasında konumlandırılmıştır. Entegre namlu tutucu taşımayı kolaylaştırır. Kısa molalar için park pozisyonu