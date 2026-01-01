Yüksek Basınçlı Yıkama Makineleri HD 9/20-4 MX Plus | Kärcher

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Yüksek Basınçlı Yıkama Makineleri
Bu cihaz kurulum gerektirir
Sipariş numarası: 1.524-927.0
Faz sayısı (Fh)
3
Motor Gücü (V)
400
Frekans (Hz)
50
Su debisi (l/sa)
460 - 900
Giriş suyu sıcaklığı (°C)
60
Çalışma basıncı (Bar / MPa)
40 - 200 / 4 - 20
Maksimum basınç (Bar / MPa)
220 / 22
Motor gücü (kW) (kW)
7
Renk
antrasit
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte) (kg)
57.6
Ambalajlı ağırlık (kg)
61
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
554 x 509 x 1000
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Kılavuz
Kılavuz