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    Yüksek Basınçlı Yıkama Makineleri HD 9/20-4 MX Plus | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with hose reel, grey and yellow, on wheels.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Yüksek Basınçlı Yıkama Makineleri

    HD 9/20-4 MX Plus

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 1.524-927.0

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