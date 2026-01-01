Basınçlı yıkayıcı HD 9/20-4 S/ S Plus | Kärcher

EASY!Lock ile geniş aksesuar yelpazesi

Basınç ve su hacmi, mızrak ve tetik tabancası arasına yerleştirilmiş Servo Kontrol kumandası üzerinden ayarlanabilir. Herhangi bir tutma kuvveti olmadan yorulmadan çalışmak için Gelişmiş Kuvvet. Döner 1050 mm paslanmaz çelik mızrak.