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    HD Fragman HD 9/23 De Tr1 | Kärcher

    Kärcher trailer-mounted high-pressure cleaner with grey casing and visible green fuel tank.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    HD Fragman

    HD 9/23 De Tr1

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 1.524-954.202

    • Uygulama tabanlı yapılandırma
    • Servo Kontrol: doğrudan tetik tabancasından kademesiz olarak değişken su ve basınç hacmi ayarı
    • Harici güç kaynaklarından bağımsız olarak bağımsız yüksek basınçlı temizlik
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