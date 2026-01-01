HD Fragman HD 9/23 De Tr1 | Kärcher

Romörk tipi HD Trailer HD 9/23 De Tr1 Soğuk Sulu Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi belediye, inşaat ve endüstriyel sektörde kolaylıkla kullanılabilir. EU STAGE V emisyon standartına sahip güçlü ve güvenilir 6,8 kW Yanmar dizel motor ve 1000 litrelik su deposu, makinenin harici su ve güç kaynağından bağımsız olarak uzun süreli kullanılmasını sağlar. 40 ile 230 bar arasında ayarlanabilir çalışma basıncı ve 930 litre/saat (15,5 lt/dak) su debisi, inatçı kirlerde yeterli temizlik performansı sağlar. Makinede ergonomik EASY! Force (güç gerektirmeyen tetik sistemi) yüksek basınçlı tabanca bulunmaktadır. Basit kullanımı ve geniş depolama alanı kullanıcı dostu olduğunu kanıtlar. İsteğe bağlı (opsiyonel), kabin versiyonu veya arka kısımda entegre hortum sarma makara sistemi bulunmaktadır.

Harici güç yada su kaynağından bağımsız Yanmar dizel veya Honda benzinli motor seçeneği (her ikisi de EU STAGE V). Tam güçte en az bir saat çalışma için 1000 litrelik su deposu. Mobil kullanım ve verimlilik için entegre römork konsepti. Basit ve elverişli kullanım Çok basit kullanım için tasarlanmıştır. Hortum sarma makarası (opsiyonel) Yakıt tankı ve aksessuarlar için arka kısımda depolama alanı Zorlu çalışma koşulları için sağlam tasarım Uzun servis ömrü ile güvenilir ve test edilmiş Kärcher yüksek basınç teknolojisi. Makineyi korumak için bullbar ve arka branda sistemi (opsiyonel) Tüm yıl boyunca çalışma imkanı sağlayan dahili antifiriz sistemi Farklı özellikler ile ürün yapılandırma imkanı Müşteri gereksinimlerine göre ürün yapılandırma imkanı Farklı platformlarda kullanım veya farklı şasi araçlara montaj için isteğe bağlı şasi ve kabin seçimi Farklı renklerde tank (opsiyonel)