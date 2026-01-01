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    Basınçlı yıkayıcı HD 9/23 De Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with Yanmar engine, mounted on a wheeled frame, featuring a handle and various components.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Basınçlı yıkayıcı

    HD 9/23 De Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi

    Sipariş numarası: 1.187-907.0

    • Uygun elektronik başlangıç ile ekonomik dizel makinesi
    • Servo Kontrolü sayesinde kesintisiz değişken su basıncı ve su akış düzenlemesi
    • Çalışma aralıklarında otomatik motor devri düşürücü
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