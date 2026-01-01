Basınçlı yıkayıcı HD 9/23 De Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi | Kärcher

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Basınçlı yıkayıcı
Sipariş numarası: 1.187-907.0
Su debisi (l/sa)
400 - 930
Çalışma basıncı (Bar / MPa)
40 - En fazla 230 / 4 - En fazla 23
Maksimum basınç (Bar / MPa)
270 / 27
Giriş suyu sıcaklığı (°C)
60
Mevcut değil
1″
Yakıt Tipi
Dizel
Motor üreticisi
Yanmar
Motor tipi
L 100 V
Kolay hareket ettirebilme
araba
Renk
antrasit
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte) (kg)
112.5
Ambalajlı ağırlık (kg)
115.5
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
866 x 722 x 1146
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Kılavuz
Uygulama alanları